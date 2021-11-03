إدارة قناة "حنبعل" تعلن التزامها بتسوية ملفها القانوني في آجال تقترحها "الهايكا"

أعلن مجلس إدارة قناة "حنبعل" الخاصة، عن التزام القناة أمام الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) والهياكل المهنية والرأي العام التونسي باحترام تعهداتها تجاه الهيئة والإستجابة لكراس شروط استغلال قناة تلفزية واستكمال تسوية ملفها في آجال معقولة تقترحها الهايكا.



كما أكد مجلس إدارة القناة، وفق بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، تطلعه إلى أن تستجيب الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، إلى "طلبه المشروع بعقد إجتماع عاجل مع ممثلي القناة، ينتهي باتفاق يحفظ حق الهيئة في ممارسة دورها في تنفيذ القانون ويراعي السياق العام الانتقالي الذي تعيشه وسائل الإعلام في تونس ويحمي المصالح العاجلة والحيوية للقناة ولكل العاملين فيها، ويتوج باستئناف البث".



وقد جاءت هذه المطالب خلال اجتماع عدد من الصحفيين والعاملين والإداريين في قناة "حنبعل"، برئيس الهايكا، النوري اللجمي، أمس الثلاثاء، "لإيجاد حل إثر وقف بث القناة".



وكان هشام السنوسي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أكد أن الهيئة قامت صباح الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بحضور القوة العامة، بتنفيذ قرار حجز معدات قناة "نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم".



وأوضح أنّ قناة "حنبعل" معنية أيضا بهذا القرار وبحجز المعدات، لكنه لم ينفذ بعد، داعيا المشرفين عليها إلى التوقف التلقائي عن البث ومشيرا إلى أن قناة "الزيتونة" معنية أيضا بالقرار.



واستجابة لهذا القرار، كانت أكدت إدارة قناة "حنبعل" إيقاف البث انطلاقا من ليلة الجمعة الفارط، إلى حين تسوية وضعيتها القانونية مع الهايكا.



