متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 3 نوفمبر..

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 10:38 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وات -

الكاف : رصد اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ودون تسجيل أية حالة وفاة لليوم الخامس على التوالي

سجّلت اليوم الأربعاء الإدارة الجهوية للصحة بالكاف في تحيينها الجديد للوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة كورونا المستجد إصابتين جديدتين بالعدوى بالفيروس التاجي وذلك بعد صدور نتائج 50 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 01 نوفمبر.

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 19641 حالة تماثل منها 19631 إلى الشفاء مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 692 شخصا.
وجاء في التحيين ذاته ذاته استقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 6 مصابين منهم مصابان في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 10 حالات.
وتبرز الاحصائيات الجديدة تواصل تراجع الوباء في الجهة بصفة ملحوظة خاصة على مستوى الوفيات حيث لم تسجّل الجهة الصحية بالكاف أية حالة منذ خمسة أيام على التوالي مقابل تسجيل حالات عدوى ضعيفة جدا بلغ عددها 10 خلال الايام العشرة الاخيرة.

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