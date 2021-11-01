الرابطة الاولى - الجولة 3 - هوامش وارقام

وات - في ما يلي هوامش وارقام من الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت مقابلاتها يومي السبت والاحد:



- حقق فريقان (الاتحاد المنستيري والترجي التونسي )، العلامة الكاملة مع نهاية االجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حيث كسب الاتحاد الفوز الثالث على التوالي من ثلاث مقابلات فيما فاز الترجي في المقابلتين اللتين خاضهما وتنقصه مباراة.



- احتل اتحاد تطاوين المركز الاول في ترتيب المجموعة الأولى بـرصيد 7 نقاط، من انتصارين متتاليين على حساب النادي البنزرتي في الجولة الأولى 2 - 1 وعلى حساب نادي حمام الانف 2 - 1 في الجولة الثانية وتعادل مع نجم المتلوي 1-1 في ملعب البئر الاحمر في الجولة الثالثة.



- يملك اتحاد تطاوين افضل خط هجوم في المجموعة الاولي ( 5 اهداف) بينما ياتي اتحاد بنقردان في المركز الاخير هجوما بلا اهداف من مقابلتين (تعادل مع نجم المتلوي 0-0 وهزيمة امام النادي الصفاقسي 0-1).



- مازال نادي حمام الانف (المجموعة الاولى) ومستقبل سليمان (المجموعة الثانية) يبحثان عن اول نقطة لهما رغم انهما لعبا مقابلتين.



آلت صدارة المجموعة الثانية للاتحاد المنستيري ب9 نقاط جمعها من انتصاراته الثلاثة على هلال الشابة في الجولة الافتتاحية 2 - 0 وعلى مستقبل الرجيش بنتيجة 1 - 0 في الجولة الثانية وعلى جاره النجم الساحلي 1-صفر امس في الجولة الثالثة.



-يمتلك الاتحاد المنستيري أقوى خط دفاع حيث لم يقبل مرماه أي هدف طيلة 270 دقيقة .



- ثلاثة فرق لم تسجل اي هدف الى حد الان هي ترجي جرجيس ومستقبل سليمان (المجموعة الثانية) واتحاد بن قردان (المجموعة الاولى).



سجلت المقابلات التي جرت في اطار الجولة الثالثة 12 هدفا مقابل 7 أهداف فقط في الجولة الثانية و9 أهداف في الجولة الأولى التي كانت منقوصة من اربع مقابلات بسبب الالتزامات القارية للاندية التونسية.



- ترتيب الهدافين:

- هدفان (2)

شهاب الجبالي (الأولمبي الباجي)

- هدف واحد (1)

ياسين الشيخاوي ( النجم الساحلي) شهاب الزغلامي - مؤمن الرحماني - ياسين الشيخ الولي - حسام اللواتي - امين بلكحل (اتحاد تطاوين ) - خليل ساسي - ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي ) طارق عقون - زياد بن سالم ( نادي حمام الانف ) - محمد أمين توغاي -فوسيني كوليبالي (الترجي الرياضي ) حمزة الجلاصي وزياد العلوي ( الاتحاد المنستيري) - جاك بيسان ( الاولمبي الباجي) ياسين الشماخي وادم الطاوس (النادي الافريقي ) - أحمد الحضري (مستقبل الرجيش ) اشرف الزواغي ( هلال الشابة) - امين خلوفي ويوسف بن سودة ( امل حمام سوسة) فراس شواط ( النادي الصفاقسي) - علاء بوعلاق (نجم المتلوي)



- ضد مرماه

محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودرامة ( النادي البنزرتي)



