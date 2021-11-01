وزارة الشؤون الاجتماعية تعيد فتح المنصة المخصصة لإسداء المنح الاستثنائية و الظرفية لفائدة عدد من مؤسسات السياحية و الصناعات التقليدية

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين أنه تم إعادة فتح المنصة المخصصة لاسداء المنح الاستثنائية

و الظرفية بعنوان شهر أكتوبر 2021 لكافة المؤسسات السياحية و الصناعات التقليدية الناشطة في القطاعات المشار اليها على الرابط bit.ly/3cixvdz والمتضررة من تداعيات تفشي كوفيد-19 وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 1و7 نوفمبر الجاري



ولفتت الوزارة في بلاغ لها إلى أن المطالب تودع حصريا عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرضhelptourism.social.tn



ويأتي هذا الإجراء عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 وللقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021



وأضافت الوزارة أنه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوف عمالها كافة دفعات المساعدات الاجتماعية المستحقة في ظرف 6 أشهر على أقصى تقديرداعية إلى تدوين أسماء وألقاب العمال المقترحين باللغة الفرنسية.



