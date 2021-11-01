إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 125 مهاجرا من الغرق (الداخلية)

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 10:57 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أحبطت وحدات الحرس الوطني بكل من المنستير وصفاقس وسوسة ونابل، في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 125 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ.

وأوضح المصدر ذاته أن من بين هؤلاء المهاجرين 112 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية (جنوب الصحراء).

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235295



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 01 نوفمبر 2021 | 26 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:00 12:10 06:43 05:15
Babnet
26°
 Babnet27° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2026°-1931°-2021°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة