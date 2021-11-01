إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 125 مهاجرا من الغرق (الداخلية)

أحبطت وحدات الحرس الوطني بكل من المنستير وصفاقس وسوسة ونابل، في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 125 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ.



وأوضح المصدر ذاته أن من بين هؤلاء المهاجرين 112 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية (جنوب الصحراء).



وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.









