الاتحاد الافريقي يفتح عروض لبيع خدمات البث التلفزيوني لمختلف مسابقاته المقررة في 2022 و2023

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عن فتح عروض لبيع خدمات البث التلفزيوني لمختلف مسابقاته المقررة في 2022 و 2023 ، بما في ذلك الحدث الرئيسي ، كأس الأمم الإفريقية ، الكاميرون 2021.



وتجري كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021 " من 9 جانفي 2022 حتى 6 فيفري 2022 .

وستقام بالمناسبة 52 مباراة عبر المدن الخمس (دوالا وياوندي وبافوسام وجاروا وليمبي).



ويبحث كاف عن شركاء لإكمال مختلف الخدمات ذات العلاقة بالبث بما في ذلك إنتاج البث، وتوزيع الأقمار الصناعية، وخدمات تنسيق البث.



الأحداث التي يشملها العرض هي:



كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 (البطولة النهائية)

بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2022 (البطولة النهائية)

كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022 (البطولة النهائية)

كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2022 (البطولة النهائية)

كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2023

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023

دوري أبطال أفريقيا 2021-2022

دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كأس الكونفيدرالية 2021-22

كأس الكونفيدرالية 2022-23

كأس السوبر 2022

كأس السوبر 2023

دوري أبطال السيدات 2022 (البطولة النهائية)

التصفيات - كأس الأمم الأفريقية 2023



وتقبل العروض حتى يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021.



