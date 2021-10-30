الاتحاد الافريقي يفتح عروض لبيع خدمات البث التلفزيوني لمختلف مسابقاته المقررة في 2022 و2023

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 22:10 قراءة: 0 د, 51 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عن فتح عروض لبيع خدمات البث التلفزيوني لمختلف مسابقاته المقررة في 2022 و 2023 ، بما في ذلك الحدث الرئيسي ، كأس الأمم الإفريقية ، الكاميرون 2021.

وتجري كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021 " من 9 جانفي 2022 حتى 6 فيفري 2022 .
وستقام بالمناسبة 52 مباراة عبر المدن الخمس (دوالا وياوندي وبافوسام وجاروا وليمبي).

ويبحث كاف عن شركاء لإكمال مختلف الخدمات ذات العلاقة بالبث بما في ذلك إنتاج البث، وتوزيع الأقمار الصناعية، وخدمات تنسيق البث.

الأحداث التي يشملها العرض هي:

كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 (البطولة النهائية)
بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2022 (البطولة النهائية)
كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022 (البطولة النهائية)
كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2022 (البطولة النهائية)
كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2023
كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023
دوري أبطال أفريقيا 2021-2022
دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كأس الكونفيدرالية 2021-22
كأس الكونفيدرالية 2022-23
كأس السوبر 2022
كأس السوبر 2023
دوري أبطال السيدات 2022 (البطولة النهائية)
التصفيات - كأس الأمم الأفريقية 2023

وتقبل العروض حتى يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235221



En continu

Toutes les news

السبت 30 أكتوبر 2021 | 24 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:26 15:01 12:10 06:41 05:14
Babnet
20°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1623°-1926°-2024°-2029°-19
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة