وزير الصحّة يؤكد حرص تونس على تطوير علاقات التّعاون والشّراكة مع ألمانيا ودول إفريقيا لتطوير النظام الصحّي باعتماد التكنولوجيات الرّقمية

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 09:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكد وزير الصحّة علي المرابط، حرص تونس على تطوير علاقات التّعاون والشّراكة مع ألمانيا ودول إفريقيا لتطوير النظام الصحّي باعتماد التكنولوجيات الرّقمية وذلك خلال مشاركته رفقة خبراء تونسيين في فعاليات المنتدى الألماني-الإفريقي الثامن للرّعاية الصحّية، المنعقد في برلين بألمانيا الفيدراليّة، الأربعاء الماضي.

وبيّن المرابط في مداخلته ضمن فعاليات هذا المنتدى الإفتراضي حول "الحلول المرقمنة والمبتكرة في قطاع الرّعاية الصحّية"، أنّ الوزارة تعمل على تطوير مقاربة شاملة لرقمنة قطاع الصحّة وخاصّة الطبّ البعادي الذّي يمكّن من تقريب الخدمات المتطوّرة من المواطن وتقليص الفوارق الجهويّة وعلى اعتباره رافدا من روافد تنمية تصدير الخدمات الصحية.

وذكر في هذا السياق بأنّ تونس وخلال مجابهتها جائحة كوفيد 19 تمكّنت في وقت وجيز من تصوّر ووضع منصّات رقميّة على غرار منظومة التّسجيل عن بعد لمواعيد التحاليل المخبريّة لفيروس كورونا وخاصّة المنظومة الإلكترونيّة للتسجيل للتلقيح Evax.



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