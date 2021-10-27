ولاية نابل تتصدر المشهد الممطر بتساقطات تفوق 100 مم خلال 24 ساعة الماضية

وات - تصدرت ولاية نابل، خلال 24 ساعة الماضية، المشهد الممطر في تونس منذ اوخر الأسبوع المنقضي، بتساقطات هامة بلغت 101مليمترا، مم، بالهوارية و90 مم بني خلاد و70 في منزل بوزلفة.



وتأتي هذه الكميات في وقت حذر المعهد الوطني للرصد الجوي، الأربعاء، من استمرار الاجواء الممطرة والغزيرة على مستوى منطقة الوطن القبلي والتي عرفت في 22 سبتمبر 2018، فيضانات خلفت ضحايا واضرارا مادية فادحة.



وسجلت اغلب معتمديات ولاية نابل، شمال شرق تونس، نزول كميات هامة من الأمطار وصلت بحساب المليمتر الى 52 بأزمور و46 بقرمبالية و45 بدار علوش و34 بمنزل تميم.



وهطلت الأمطار، خلال 24 ساعة الماضية، بكميات أقل على 6 ولايات اخرى من بينها ولايتا تونس التي سجلت نزول 21 مم بسيدي بوسعيد وزغوان اين سجلت اكبر كمية بوادي سد الرمل وبلغت 12 مم.



وبلغت أعلى الكميات المسجلة على مستوى ولاية بن عروس عتبة 15 مم ببئر علي و11 مم بحمام الانف في حين كان اقصاها في ولاية باجة 12 مم بقبلاط و 6 مم بباجة المحطة ولم تتجاوز 2 مم بكل من طبرقة وسد بربرةفي ولاية جندوبة.



