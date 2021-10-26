تصفيات كاس افريقيا للامم للسيدات: المنتخب التونسي يجدد فوزه على نظيره المصري ويتاهل الى الدور الثاني

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 17:19قراءة: 0 د, 27 ث
تاهل المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم الى الدور الثاني من تصفيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2022) اثر فوزه على نظيره المصري بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء بالملعب الاولمبي بالمنزه في اطار اياب الدور الاول.
وجاء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بفضل مريم حويج من ضربة جزاء في الدقيقة الاخيرة. واضاع المنتخب التونسي ضربة جزاء ثانية عن طريق الاء الكعباشي في الوقت بدل الضائع (90 زائد 2).
وكان المنتخب التونسي اكتسح نظيره المصري 6-2 في مباراة الذهاب التي جرت يوم الإربعاء الماضي بملعب بيترو سبورت بالقاهرة.

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