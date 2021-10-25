الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتقلص بنسبة 6ر15 بالمائة الى موفى سبتمبر 2021

تقلصت قيمة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي، الى موفى سبتمبر 2021، بنسبة 6ر15 بالمائة لتبلغ 5ر1825 مليون دينار مقابل 7ر2163 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

وتراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1ر63 بالمائة، لتبلغ 3ر105 مليون دينار. وانخفضت، بدورها، في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 7ر43 بالمائة لتناهز 12 مليون دينار

وانخفضت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر39 بالمائة لتبلغ 6ر503 مليون دينار وكذلك بالنسبة لقطاع النسيج والملابس بنسبة 9ر11 بالمائة لتناهز 5ر91 مليون دينار

في المقابل، أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد زيادة في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 5ر46 بالمائة بقيمة 5ر645 مليون دينار، اضافة الى الصناعات الكيميائية بنسبة 2ر55 بالمائة لتبلغ 214 مليون دينار



وتتوزع الاستثمارات المصرّح بها الى ما قيمته 2ر792 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي بتحسن بنحو 5ر34 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وما قدره 3ر1033 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 4ر34 بالمائة



وتوزعت الاستثمارات المصرح بها الى احداثات جديدة بقيمة 3ر852 مليون دينار، أي بتراجع ب6ر27 بالمائة، ثم الى استثمارات أخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لتبلغ 2ر973 مليون دينار

وتراجعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة بنسبة 4ر27 بالمائة لتبلغ 5ر468 مليون دينار، موفى سبتمبر 2021، مقابل 1ر645 مليون دينار، سنة 2020



