نابل: تحسّن نسق الاستثمار السياحي وعدد من المشاريع بصدد الإنجاز بقيمة 228 مليون دينار

وات - أفاد المندوب الجهوي للسياحة بنابل، وحيد بن فرج، اليوم السبت، بأن 9 مشاريع سياحيّة بصدد الإنجاز بمنطقتي نابل والحمامات باعتمادات جملية تقدر بـ228 مليون دينار، مؤكدا على تحسّن نسق الاستثمارات السياحية بالجهة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ (وات)، ان هذه المشاريع تتمثل في نزلين من فئة 5 نجوم، وإقامة سياحية، و4 إقامات ريفية، و2 استضافات عائلية، مشيرا إلى انه تم مؤخرا فتح استضافة عائلية بالمدينة العتيقة بالحمامات.

وأبرز بن فرج أن المندوبية الجهوية للسياحة بنابل سجلت خلال الفترة الأخيرة 8 نوايا استثمار جديدة تحصّلت على الموافقة المسبقة وتتمثل بالخصوص في أنماط الايواء الجديدة كالاستضافات العائلية والاقامات الريفية بكل من منطقة الصمعة من معتمدية بني خيار، وقليبية، والهوارية، وتاكلسة، لافتا إلى ان هذه المناطق تتميز بمناظر طبيعية خلابة من شأنها ان تساهم في تنويع العرض السياحي بالجهة.

وبخصوص المؤشرات السياحية، أكد المندوب الجهوي للسياحة بنابل على تطوّر المؤشرات السياحية حيث بلغ عدد الوافدين خلال شهر سبتمبر 53954 سائحا مقابل 31076 سائحا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة اي بزيادة تقدر بـ 73,6 بالمائة.

كما سجلت الجهة خلال نفس الشهر 131964 ليلة مقضاة مقابل 100891 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بزيادة تفوق 30 بالمائة.

ومن جهة أخرى، أشار المندوب الجهوي للسياحة الى تقدم عملية تلقيح العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس "كورونا"، حيث تم تطعيم حوالي 90 بالمائة من العاملين في مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الاسفار، والمطاعم السياحية، إلى جانب أدلاء السياحة، والعاملين في المتاحف الوطنية والمواقع الأثرية.

وأشار إلى مواصلة تنظيم حملات لمراقبة إجراءات البروتوكول الصحي بمختلف النزل والمطاعم السياحية للحد من انتشار الفيروس وحماية الوافدين على المؤسسات السياحية والحفاظ على سلامتهم.



