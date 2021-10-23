دورة استثنائية للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر

أعلنت اليوم السبت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون خلال ندوة صحفية انتظمت بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون عن تنظيم دورة استثنائية للمهرجان من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر القادم وذلك تحت شعار "213 سنة تراث..أصالة..حداثة" بمشاركة حوالي 13 فرقة فنية من تونس ومصر وليبيا.



وقد تمت برمجة عرض فني لمجموعة زرياب للموسيقى العربية يوم 30 أكتوبر الجاري وعرض للموسيقى الصوفية "ننده الأسياد" يوم 31 أكتوبر في حين سيكون الافتتاح الرسمي يوم 1 نوفمبر القادم بعروض متنوعة للفروسية بمشاركة فرق في فروسية المشاف والرقص بالقاربيلا بالإضافة إلى سهرة الشعر الشعبي والغناء البدوي.

ويتواصل البرنامج يوم 2 نوفمبر بعروض أخرى في فروسية المشاف وعرض سلامية (حضرة).



وتختتم الدورة 28 للمهرجان يوم 3 نوفمبر بعروض تخص المحفل والجحفة والعرس التقليدي تؤمنها فرقة صناديد الدهماني للفنون الشعبية وفرقة النجوم للفن الشعبي بالجنوب وفرقة الجوهرة للفنون الشعبية بسوسة.



ويذكر ان مهرجان سيدي علي بن عون انطلق منذ سنة 1808 كتجمع من الأهالي والزوار من المناطق المجاورة في شكل "زردة" وبداية من سنة 1992 أصبح مهرجانا وطنيا ثم مغاربيا سنة 2016 ويمتد المهرجان على مدى 4 أيام حيث تشهد المنطقة حركية تجارية وثقافية كبيرة على مدار اليوم.

كما يعتبر المهرجان أكبر تظاهرة ثقافية تراثية شعبية في تونس وشمال افريقيا لصبغته الخاصة التي ينفرد بها، حيث يصل عدد الزائرين حوالي 400 ألف زائر، وفق تقديرات الهيئة المشرفة على المهرجان خلال الدورات السابقة.



