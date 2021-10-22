الإعداد للموسم الرياضي محور جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية والشباب والرياضة

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 20:49قراءة: 0 د, 25 ث
مثّل الإعداد للموسم الرياضي الجديد، موضوع جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، وبحضور ثلة من القيادات الأمنية وإطارات سامية بوزارة الشباب والرياضة.

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ إعلامي أنه تم التطرق خلال الجلسة إلى ضرورة "الإعداد المُحكم للموسم الرياضي، خاصة النظر في مسألة عودة الجماهير الرياضية للملاعب والقاعات الرياضية".

وتم التأكيد أيضا على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإنجاح الموسم الرياضي في جميع جوانبه، الأمنية منها، والرياضية والصحية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234748



En continu

Toutes les news

الجمعة 22 أكتوبر 2021 | 16 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:36 15:09 12:11 06:33 05:07
Babnet
23°
Babnet29°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2027°-2122°-1822°-1924°-17
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن