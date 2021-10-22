الإعداد للموسم الرياضي محور جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية والشباب والرياضة

مثّل الإعداد للموسم الرياضي الجديد، موضوع جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، وبحضور ثلة من القيادات الأمنية وإطارات سامية بوزارة الشباب والرياضة.



وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ إعلامي أنه تم التطرق خلال الجلسة إلى ضرورة "الإعداد المُحكم للموسم الرياضي، خاصة النظر في مسألة عودة الجماهير الرياضية للملاعب والقاعات الرياضية".



وتم التأكيد أيضا على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإنجاح الموسم الرياضي في جميع جوانبه، الأمنية منها، والرياضية والصحية.



