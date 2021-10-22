الجولة الثانية للرابطة الاولى - حورات بين التدارك والتاكيد

وات - تدخل الاندية التي ستخوض نهاية هذا الاسبوع الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية بغايات متباينة بين التدارك والتاكيد في ظل تاجيل مباراتي الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي من جهة والنجم الساحلي والنادي الافريقي من جهة اخرى بسبب الالتزامات الافريقية للثلاثي الاول في مسابقتي رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية.





في المجموعة الاولى، يحل اتحاد تطاوين ضيفا على نادي حمام الانف بنية تأكيد صدارته اثر انتصاره في الجولة الافتتاحية على ضيفه النادي البنزرتي. ويتطلع ابناء المدرب محمد علي معالج في مستهل هذا الموسم الى كسب اكثر ما يمكن من النقاط بما يخول لهم ضمان احد المركزين الرابع او الخامس لتامين مكانهم مبكرا في الرابطة المحترفة الاولى. وقد اضحى الفريق في موسمه الرابع على التوالي بالرابطة المحترفة الاولى اكثر تمرسا ونضجا ولعل الطريقة التي رافقت انتصاره على النادي البنزرتي عندما تمكن من قلب تاخره في النتيجة الى فوز 2-1 تقيم الدليل على الشخصية القوية للاعبين ومدى قدرتهم على اللعب تحت الضغط وهي عوامل من شانها ان ترفع سقف الطموحات لدى الاحباء الذين يمنون النفس باحراز فريقهم لما لا احدى المراتب الثلاث الاولى المؤهلة الى مرحلة التتويج.

وفي المقابل، يامل نادي حمام الانف الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الاولى في اول ظهور له على ميدانه في تحقيق بداية واعدة لرفع منسوب الثقة في صفوف اللاعبين في موسم سيعمل خلاله ابناء المدرب سامي القفصي في المقام الاول على ضمان بقائهم وهو ما يتطلب بالخصوص عدم اهدار نقاط على ملعبهم لا سيما في مثل هذه المواجهات.





وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، يطمح النادي البنزرتي لدى استضافته امل حمام سوسة الصاعد حديثا الى الرابطة المحترفة الاولى الى طي صفحة عثرته في الجولة الافتتاحية امام اتحاد تطاوين وكسب انتصاره الاول ليكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو موسم استثنائي يلبي طموحات الانصار في رؤية فريقهم قادر على لعب الادوار الاولى بعدما كان في العامين الماضيين على مشارف النزول.

ومن جهته، سيحاول امل حمام سوسة بقيادة مدربه نوفل شبيل العودة بنتيجة ايجابية من شانها ان تمنحه شحنة معنوية هامة في سعيه من اجل المحافظة على مكانه ضمن اندية النخبة مدركا ان كسب هذا الرهان يمر حتما عبر انطلاقة موفقة.



هذا وستقام مقابلة الكلاسيكو في هذه المجموعة بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي يوم الاربعاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بينما ستدور مباراة نجم المتلوي واتحاد بنقردان يوم الخميس القادم في الملعب البلدي بالمتلوي باعتبار ارتباطات اتحاد بنقردان في كاس الكونفدرالية الافريقية.





المجموعة الثانية



اما في المجموعة الثانية، فستتجه الانظار الى ملعب احمد خواجة بالمهدية الذي سيحتضن مواجهة قوية بين مستقبل الرجيش العائد بتعادل ثمين من العاصمة امام النادي الافريقي والاتحاد المنستيري المتصدر بتغلبه على هلال الشابة بهدفين نظيفين. وتبدو المباراة متكافئة بين فريقين بقيادة مدربين محنكين فوزي البنزرتي وفريد بن بلقاسم وتحدوهما طموحات عريضة في المراهنة على احدى المراكز الثلاثة الاولى المؤهلة الى مرحلة التتويج وتاكيد نتائجهما الجيدة بعد تتويج الاتحاد المنستيري بلقب السوبر على حساب الترجي الرياضي واحراز مستقبل الرجيش المركز السادس خلال الموسم الماضي في اول موسم له بالرابطة المحترفة الاولى.



وبعد انتصاره في الجولة الافتتاحية خارج القواعد على الترجي الجرجيسي بثنائية دون رد، يسعى الاولمبي الباجي تحت اشراف مدربه شهاب الليلي الى المضي قدما في نتائجه الايجابية لجني نقاط اضافية تمكنه لاحقا من مجاراة بقية مراحل السباق باريحية اكبر خصوصا عند الدخول في المنعرج الاخير بحساباته المعقدة في رهان تفادي النزول غير ان المهمة لن تكون يسيرة امام الضيف مستقبل سليمان الذي سيعمل في مباراته الاولى هذا الموسم مع عودة المدرب شاكر مفتاح على المحافظة على نفس الوجه الذي ظهر به خلال الموسم الماضي عندما كان قاب قوسين او ادنى من مشاركة قارية باحتلاله المركز الخامس في جدول الترتيب العام.



وستجمع المقابلة الثالثة للمجموعة ذاتها بين هلال الشابة وضيفه الترجي الجرجيسي اخر الوافدين على الرابطة المحترفة الاولى في مواجهة عنوانها التدارك بعدما انقاد الفريقان خلال الجولة الافتتاحية الى الهزيمة. واذ سيحاول المحليون الاستفادة من اسبقية الميدان للخروج بالعلامة الكاملة ومصالحة انصارهم فان الضيوف يتطلعون بدورهم الى كسب باكورة نقاطهم من خلال استرجاع ثوابت لعبهم التي مكنتهم في دورة الباراج من استعادة مكانهم في قسم الاضواء.



وتجدر الاشارة الى ان مقابلة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي ستجرى يوم الخميس المقبل على ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.





