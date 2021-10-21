التصنيف الشهري للفيفا - المنتخب التونسي يتراجع مرتبتين

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 11:15قراءة: 0 د, 36 ث
تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم مرتبتين ليصبح في المرتبة 27 عالميا لكنه حافظ على المركز الثاني قاريا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

وبقي المنتخب السنيغالي في المرتبة الاولى قاريا مقابل ارتقاء المنتخب المغربي الى المركز 29 عالميا والثالث قاريا بعد ان كان في المركز 33 عالميا في شهر سبتمبر.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز 30 عالميا والرابع قاريا.

وعلى الصعيد العالمي حافظ المنتخب البلجيكي على الريادة متقدما على كل من البرازيل وفرنسا وايطاليا وانقلترا.

وفي ما يلي التصنيف الجديد:
1- بلجيكا
2- البرازيل
3- فرنسا
4- ايطاليا
5- انقلترا
...
20- السنيغال
27- تونس
29- المغرب
30- الجزائر
36- نيجيريا
44- مصر
52- غانا
53- الكوت ديفوار
54- الكامرون
57- مالي
61- بوركينا فاسو

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