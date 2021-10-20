وزير الشباب والرياضة يؤكد على ضرورة دعم العمل المشترك بين الوزارة واللجنة الوطنية الاولمبية

انعقدت اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة جلسة عمل باشراف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش جمعته بأعضاء الهيئة التنفيذية للّجنة الوطنية الأولمبية برئاسة محرز بوصيان وبحضور رئيس الديوان شكري بن حسن وعدد من إطارات الوزارة تم خلالها ضبط أولويات العمل والبرامج المشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية للفترة القادمة.

وتم خلال الجلسة التطرق الى :





برنامج عمل اللجنة المشتركة للاعداد الأولمبي التي تم إعادة تفعيل عملها استعدادا للمحطات الرياضية القادمة وأهمها الألعاب الأولمبية باريس2024 .

ضرورة الاعداد المادي واللوجستي المسبق والجيد للمشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية ومختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية.

دعم المشاريع المشتركة بين سلطة الاشراف واللجنة الوطنية الأولمبية

مزيد دعم الديبلوماسية الرياضة الدولية والتواجد ضمن الهياكل الرياضية الدولية

الوضعية المالية الصعبة للجامعات والجمعيات الرياضية ومزيد العمل على توفير كل الظروف الملائمة للرياضيين.

مزيد العمل على النهوض بالرياضات الفردية وتطويرها.

وضعية مراكز النهوض بالرياضة والمنشآت الرياضية





وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة على ضرورة دعم العمل المشترك بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية وتشريكها في تنفيذ المشاريع والبرامج المستقبلية للوزارة ومزيد العمل على تكريس المبادئ الأولمبية ونشرها داعيا الى مزيد العمل على دعم الديبلوماسية الرياضية من خلال التمثيلية التونسية لدى الهياكل الدولية لدعم اشعاع صورة تونس دوليا.



من جهته عبر محرز بوصيان عن استعداد اللجنة الوطنية الأولمبية للتعاون مع سلطة الاشراف ودعم برامجها خدمة لمصلحة الرياضة التونسية وللرياضيين مشيرا في السياق ذاته الى انه سيتم إعادة تفعيل "لجنة ممثلي تونس لدى الهياكل الدولية" .



