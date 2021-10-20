ثلاثة أسابيع تدرب على انفراد لمدافع الترجي التونسي خليل شمام بسبب اصابة

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 13:58قراءة: 0 د, 22 ث
افاد الترجي الرياضي التونسي ان المدافع وقائد الفريق خليل شمام خضع إلى كشوفات طبية أكدت ضرورة خضوعه إلى العلاج والتدرب على انفراد لمدة ثلاثة أسابيع.

ويذكر ان خليل شمام تعرض إلى إصابة خلال الحركات الإحمائية التي سبقت لقاء الترجي الرياضي التونسي مع الإتحاد الليبي في ذهاب الدور الثاني لمسابقة كاس رابطة الابطال لكرة القدم ببنغازي.

وسيغيب شمام بالتالي عن المقابلات المقبله لفريقه سواء في اياب الدور الثاني لرابطة الابطال او ضمن البطولة.

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