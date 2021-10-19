مهرجان "روحانيات" للموسيقى الصوفية بنفطة من 4 الى 7 نوفمبر

تنتظم الدورة الخامسة لمهرجان "روحانيات" للموسيقى الصوفية بنفطة من ولاية توزر أيام 4 و5 و6 و7 نوفمبر القادم بمشاركات متميزة تونسية واجنبية.

إشارة انطلاق المهرجان تكون عصر الخميس 4 نوفمبر باستعراض الفرق المشاركة وكذلك الفرق الطرقية والموسيقية الصوفية ( البنڨة، السلامية، العلوية، القادرية، الحفوضية وغيرهم من الفرق) في شوارع المدينة .



وبداية من الساعة السابعة مساء يكون اللقاء في "دار الوادي" بالمدينة العتيقة بنفطة حيث تحي الفنانة درصاف الحمداني حفلا فنيا طربيا روحانيا، وقبل ذلك سيتم تكريم المرحوم المايسترو سليم البكوش صديق المهرجان الذي شارك رفقة فرقته الموسيقية "مشكاة" وأيضا فرقة "أصوات الشمس" في اكثر من دورة للمهرجان.



في العاشرة ليلا يكون الموعد في مسرح الهواء الطلق مع حضرة رجال تونس للشيخ توفيق دغمان، يليها سهرة سماع صوفي في زاوية سيدي بوعلي السني بمشاركة عيساوية المرسى ونخبة من الفنانين والمنشدين.

في اليوم الموالي ( الجمعة 05 نوفمبر) تستضيف دار الوادي مجموعة من المحاضرات العلمية الأكاديمية ستبحث علاقة التاريخ، الفلسفة و السيسيولوجيا بمشاركة الأساتذة محمد رجاء فرحات، ويوسف الصديق والشيخ بدر المداني و الفة يوسف ومحمد بن حمودة ولطيفة لخضر والهادي جابالله و حمادي الرديسي.



وعلى الساعة الثالثة عصرا تنتظم زيارة صوفية لعدد من زوايا مدينة نفطة واكتشاف جزء من المخزون التراثي اللامادي الذي اشتهرت به مدينة الكوفة الصغرى، اثر يكون اللقاء بفضاء دار الوادي مع المنشد المغربي جواد الشاري في وصلات روحانية يصاحبه فيها الشاعر منصف الوهايبي.

وفي العاشرة ليلا وفي مسرح الهواء الطلق بنفطة ينزل الأخوة ابو شعر من سوريا ضيوفا على المهرجان وعرض من اجمل الايقاعات والروحانيات الشرقية .

وفي منتصف الليل يستضيف مقام سيدي مرزوق بنفطة سهرة مع السطمبالي و البنڨة وعديد فرق الموسيقى الصوفية التي تحاكي عادات وتقاليد المتصوفين بجنوب الصحراء و منطقة الجريد

يوم السبت 6 نوفمبر وبداية من الساعة العاشرة صباحا يكون اللقاء في دار الوادي بالمدينة العتيقة مع الأستاذة ألفة يوسف التي ستلقي محاضرة بعنوان" أينما تولوا ثم وجه الله.

وعلى الساعة السابعة مساء يحي الفنان والمنشد المصري إيهاب يونس سهرة طربية بدار الوادي، وعلى الساعة العاشرة ليلا يكون الموعد في مسرح الهواء الطلق بنفطة مع الفنان لطفي بوشناق.

وفى منتصف الليل يكون مسك الختام للمهرجان في مقام الولي الصالح سيدي بوعلي السني مع عمالقة الفن الصوفي بالعالم العربي .



