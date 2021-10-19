قبلي: تواصل انجاز مكونات القسط الثالث من مشاريع التنمية المندمجة بخمس معتمديات

وات - تواصل المصالح الجهوية المعنية بانجاز القسط الثالث من مشاريع التنمية المندمجة بولاية قبلي، انجاز عدد من مكونات هذه المشاريع التي تشمل 05 معتمديات هي سوق الاحد و قبلي الجنوبية ودوز الجنوبية ودوز الشمالية ورجيم معتوق، باعتمادات جملية قدرت ب50 مليون دينار بمعدل 10 مليون دينار لكل معتمدية، وفق ما اكده منسق برامج التنمية المندمجة بولاية قبلي سفيان الخالدي ل(وات).



واوضح الخالدي انه في ما يتعلق بمعتمدية سوق الاحد فقد بلغ مشروع تهيئة قسم لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بهذه المعتمدية (باعتمادات قدرت ب794 الف دينار) مرحلة فتح الاعتمادات من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية، كما تم الشروع في تهيئة الطريق الحزامية التي تربط بين الطريق الوطنية عدد 16 والطريق الحزامية عدد 795 على طول 11 كلم (ب1 فاصل 6 مليون دينار) علاوة على بلوغ مشروع بناء مركب شبابي ترفيهي (2 فاصل 4 مليون دينار) مرحلة الدراسات الفنية، فضلا عن الشروع في عرض تقرير طلب العروض على اللجنة الجهوية للصفقات بالنسبة لمشروعي تهيئة السوق المحلية (800 الف دينار) واحداث ملعبي حي بمنطقة ام الصمعة ومنطقة جزيرة الوحيشي (300 الف دينار).



واشار الخالدي الى انطلاقة الدراسات الفنية لبعض مكونات برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية قبلي الجنوبية ومنها بناء فضاء صناعي بمنطقة الجرسين (925 الف دينار) وتهيئة الطريق الرابطة بين منطقتي بني محمد والبليدات على طول 3 كلم (800 الف دينار) مع تهيئة مركز الصحة الاساسية بمنطقة جمنة (اكثر من 500 الف دينار) فضلا عن انطلاقة عملية فرز العروض لمشروع احداث شبكة لتصريف مياه النز بكل من الشكرية والبليدات (400 الف دينار) ومشروع تهيئة مركز الصحة الاساسية بالجرسين (428 الف دينار) الى جانب تحضير ملف طلب العروض بالنسبة لمشروع تهيئة مدخل مدينة قبلي القديمة ( 600 الف دينار) وتوسعة دار الشباب بالجرسين اكثر من 760 الف دينار) مع تهيئة منتزه عائلي بمنطقة بشلي (447 الف دينار)



اما بالنسبة لمعتمدية دوز الجنوبية فقد تم الشروع في عرض تقرير طلب العروض على اللجنة الجهوية للصفقات بالنسبة لمشروع تهيئة سوق الخضر والغلال وهو مشروع مشترك بين معتمديتي دوز الجنوبة ودوز الشمالية (1 فاصل 5 مليون دينار) كما تم الانطلاق في انجاز الدراسات الفنية من قبل اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالنسبة تزويد قرية نويل بالماء الصالح للشراب (1 فاصل 5 مليون دينار)



وتم الشروع في اعداد ملف صفقة انجاز مشروع تهيئة دار الشباتب بمنطقة زعفران (700 الف دينار) وهو مشروع بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية ووزارة شؤون الشباب والرياضة علاوة على الانطلاق في اعداد ملف طلب العروض لمشروع اعادة بناء مستوصف منطقة غليسية (400 الف دينار) مع اعطاء الاذن بانطلاقة الدراسات الفنية لمشروع احداث مسرح للهواء الطلق بمدينة دوز (بمليون و800 الف دينار)



وفي ما يخص معتمدية دوز الشمالية فقد تم الشروع في اعداد الدراسات الفنية لمشروع تهيئة السوق المحلية بمنطقة القلعة (800 الف دينار) اضافة الى اجراء مناظرة لاختيار المهندس المعماري الذي سيتولى انجاز تصميم مشروع احداث قاعة متعددة الاختصاصات بذات المنطقة (1 فاصل 8 مليون دينار) مع الاعلان على طلب العروض لانجاز مشروع تهيئة مركزي الصحة الاساسية بكل من القلعة ودوز الشرقي (قرابة ال800 الف دينار)



وفي ذات السياق تشمل اهم برامج التنمية المندمجة بمعتمدية رجيم معتوق احداث وكهربة بئرين بهذه المعتمدية (945 الف دينار) وهو مشروع بصدد العرض على اللجنة الجهوية للصفقات، كما تم الشروع في انجاز مشروع تعبيد 7 كلم من المسالك الفلاحية (775 الف دينار) فضلا عن الانطلاق في انجاز الدراسات الفنية لتعبيد 4 كلم من الطرقات داخل التجمعات السكانية (500 الف دينار) علاوة على انطلاقة اشغال مد شبكة الماء الصالح للشراب بقرية الفردوس (420 الف دينار) والشروع في فرز العروض الخاص بمشروع احداث ملعبي حي في قريتي النصر والفردوس (300 الف دينار)



واضاف منسق برامج التنمية المندمجة بولاية قبلي انه بخلاف المكونات الجماعية لمشاريع التنمية المندمجة الخاص بالمعتمديات الخمس المذكورة فقد تم انجاز عدد من المكونات الفردية تمثلت في احداث 90 مشروعا فرديا عن طريق البنك التونسي للتضامن باعتمادات (2 فاصل 1 مليون دينار)



يشار الى ان باقي معتمديات ولاية قبلي وهما معتمديتي قبلي الشمالية والفوار قد انتفعتا سابقا بقسطين من برامج التنمية المندمجة حيث تم تخصيص 6 مليون دينار كقسط اول لمعتمدية قبلي الشمالية و5 فاصل 5 مليون دينار كقسط ثان لمعتمدية الفوار وقد تجاوزت نسبة تقدم انجاز مكونات القسطين 80 بالمائة



