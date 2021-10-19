متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 19 أكتوبر ..

وات -





المهدية : عدد الحاملين لفيروس كورونا يتراجع إلى 123 مصابا والنسبة اليومية للعيّنات الإيجابية تنزل إلى ما دون 1 بالمائة



تراجع عدد الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بولاية المهدية، الثلاثاء، إلى 123 حالة نزامنا مع تراجع مؤشر النسبة اليومية للعيّنات الإيجابية التي نزلت دون 1 بالمائة.



وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ88 عيّنة، صدرت اليوم، تسجيل إصابة واحدة بالدائرة الصحية بالمهدية مقابل تعافي 4 مصابين.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25581 إصابة من بينها 24692 حالة شفاء و766 حالة وفاة و123 حالة نشطة.

وتلقّى 656 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 364 انتفعوا بالجرعة الأولى و292 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.







سوسة : 25 اصابة بكورونا دون تسجيل وفيات في الأيام الأربعة الأخيرة في الجهة



لم تسجّل ولاية سوسة في الأيام الاربعة الأخيرة ( 15، 16، 17 ، 18 أكتوبر الجاري ) حالات وفاة مصابين بفيروس كورونا بينما تم تسجيل 25 إصابة جديدة فقط وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها الأخيرة المحينة عن تطوّر الوضع الوبائي.



واستقرّ بذلك عدد المصابين الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة عند 1317 وفاة وذلك من مجموع 47505 إصابة تم تسجيلها الى غاية يوم امس الاثنين.

ولم تسجّل الإدارة الجهوية للصحة بسوسة امس الاثنين ولأول مرة منذ عودة ظهور الإصابات بكورونا في صيف 2020 أيّة إصابة جديدة أوحالة وفاة وذلك بعد معالجة 25 عيّنة خضعت للتحليل.

واستقر عدد حالات التعافي من الفيروس عند 45844 حالة فيما لا يزال 344 تحت المراقبة الطبية منهم 17 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.







سوسة : 25 اصابة بكورونا دون تسجيل وفيات في الأيام الأربعة الأخيرة في الجهة



لم تسجّل ولاية سوسة في الأيام الاربعة الأخيرة ( 15، 16، 17 ، 18 أكتوبر الجاري ) حالات وفاة مصابين بفيروس كورونا بينما تم تسجيل 25 إصابة جديدة فقط وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها الأخيرة المحينة عن تطوّر الوضع الوبائي.



واستقرّ بذلك عدد المصابين الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة عند 1317 وفاة وذلك من مجموع 47505 إصابة تم تسجيلها الى غاية يوم امس الاثنين.

ولم تسجّل الإدارة الجهوية للصحة بسوسة امس الاثنين ولأول مرة منذ عودة ظهور الإصابات بكورونا في صيف 2020 أيّة إصابة جديدة أوحالة وفاة وذلك بعد معالجة 25 عيّنة خضعت للتحليل.

واستقر عدد حالات التعافي من الفيروس عند 45844 حالة فيما لا يزال 344 تحت المراقبة الطبية منهم 17 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.







ولاية تونس: تنظيم حملات تلقيح ضد فيروس "كورونا" بأسواق الجهة خلال الفترة القريبة المقبلة (المدير الجهوي للصحة)



كشف المدير الجهوي للصحة بولاية تونس، طارق بن ناصر، عن تنظيم حملات تلقيح في الاسواق خلال الفترة القريبة القادمة، مع مواصلة استقبال المواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" بالمستشفى الجهوي خير الدين بمنطقة حلق الوادي بالعاصمة على مدار اليوم.

وأكد بن ناصر في تصريح لـ"وات"، اليوم الثلاثاء، ان هذا المستشفى الجهوي يعد الوحيد من نوعه في كامل تراب الجمهورية ف الذي يسدي خدماته المتعلقة بتوفير التلاقيح للمواطنين على مدار اليوم، أي خلال الـ24 ساعة دون توقف. وأضاف، ان ولاية تونس سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، اصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الوباء في تونس إلى 53574 إصابة، علما وأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة وذلك منذ 30 سبتمبر الفارط، ليستقر إجمالي الوفيات بالفيروس في حدود 2520 حالة منذ بداية انتشار الجائحة.

وأشارالمدير الجهوي للصحة، إلى وجود 14حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" مقيمة بالمستشفيات العمومية، منها 5 حالات متواجدة في العناية المركزة.

وذكّر بالمناسبة، بأهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات، واحترام مبدأ التباعد الجسدي، والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شأنها أن تتسبب في تدهور الوضع الوبائي في البلاد، داعيا الى الإقبال على عمليات التلاقيح بكثافة.







صفاقس: رصد حالتي وفاة وإصابة واحدة بفيروس "كورونا" مقابل 39 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الاخيرة



رصدت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة ناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا"، وإصابة واحدة جديدة، مقابل تماثل 39 شخصا للشفاء، وذلك من أصل 49 تحليلا مخبريا، انجزت امس الاثنين، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، والتي قدرت نسبة ايجابيتها بـ2 فاصل 04 بالمائة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر اليوم الثلاثاء، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى 1758 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 57 ألفا و6 اصابات، من ضمنها 55 ألفا و634 حالة تماثل أصحابها للشفاء.

وحول طاقة الايواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى "كوفيد-19 "، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى ان 14مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة، و27 مصابا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بينما يقيم 7 مصابين في عدد من المصحات الخاصة في الجهة.

وبخصوص نسق تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19" بجهة صفاقس، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ 18 اكتوبر الجاري، أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز في الجهة، بلغ 899 ألفا و512 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021 .









قبلي: تسجيل حالتي وفاة و42 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال التسعة ايام الماضية



احصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال خلال ال9 ايام الاخيرة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة منذ بداية الجائحة الى 526 حالة



كما رصدت ذات المصالح خلال نفس الفترة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات) 42 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ ظهور الوباء الى 15803 حالات منها 15225 حالة تعافي فيما لا تزال 52 حالة مصنفة نشطة



ويظهر التحيين الجديد لتوزيع الحالات النشطة حسب المعتمديات، وجود 5 حالات الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية ومثلها بمعتمدية قبلي الجنوبية علاوة على وجود حالة واحدة لا تزال مصنفة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية وحالتين بمعتمدية دوز الجنوبية، كما لا تزال 7 حالات مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد و27 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية الفوار الى جانب 7 حالات بمعتمدية رجيم معتوق



واضاف الحداد ان المؤشر التراكمي لحدوث الاصابات المسجل بولاية قبلي خلال ال14 يوما الاخيرة شهد تراجعا ملموسا ليصل الى حدود 30 فاصل 8 من الحالات المصابة على كل 100 الف ساكن







سيدي بوزيد: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" و18 حالة شفاء





تم اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بوزيد تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" و18 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات الى 29605 اصابات منها 906 حالات وفاة و29467 حالة شفاء، حسب ما ذكره كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي في تصريح ل(وات).



وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمديتي سيدي بوزيد الغربية (3 اصابات) وسيدي علي بن عون (اصابتين)، وبلغ عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية بالولاية 21 مقيما موزعين على المستشفى الجهوي (19 مقيما) ومستشفى المكناسي (مقيم واحد) ومستشفى اولاد حفوز (مقيم واحد).



يشار الى انه تم اليوم الثلاثاءن رفع 84 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 91375 اختبارا.





نابل: تسجيل حالة وفاة وتراجع عدد الحالات النشيطة بفيروس "كورونا" إلى 172 حالة



أفادت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، أن عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس "كورونا" تراجعت إلى 172 حالة، وذلك وفق آخر تحيين في علاقة بالوضع الوبائي اليومي لفيروس "كورونا".

كما سجلت حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من المصابين بفيروس "كورونا" بالجهة تراجعا إلى 11 حالة إيواء، حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الاكسيجين قدرت ب5 بالمائة بالقطاع العام، و3 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 20 بالمائة مقابل 0 بالمائة بالقطاع الخاص.

وبينت الإدارة في التحيين ذاته، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس يوم السبت الفارط، ليبلغ عدد الوفيات 1420 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وقد أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 252 تحليلا، عن تسجيل 12 إصابة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب4،8 بالمائة.





