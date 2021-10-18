قابس: أربعة اعمال مسرحية في المهرجان الجهوي للمسرح  بدور الثقافة والشباب

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 15:04قراءة: 0 د, 40 ث
في إطار المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب بولاية قابس انتظمت أمس مسابقة في المسرح شارك فيها سبع مؤسسات ثقافية بالولاية بتسع أعمال مسرحية منها 05 أعمال في مسرح الكهول و عملان لمسرح الطفل و01 عمل في مسرح الشارع و01 عمل في مسرح المونولوج .

وأسفرت المسابقة عن اختيار أربعة اعمال مسرحية للمشاركة في الأدوار النهائية للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب الذي سينتظم ايام 12و13و14 نوفمبر 2021 بالمركب الثقافي محمد الباردي بقابس
والاعمال المترشحة هي :

الأعمال الموجهة للشباب و الكهول " عطيلان " لنادي المسرح بدار الثقافة شنني
الأعمال الموجهة الأطفال " نشيط و العناصر الأربعة " لنادي المسرح بدار الثقافة مطماطة الجديدة
عمل مسرح الشارع " بعد حين " لنادي المسرح بالمركب الثقافي محمد الباردي بقابس
عمل مونولوج " المهدئ " لنادي المسرح بالمركب الثقافي محمد الباردي بقابس



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