الاتحاد الدولي للرماية يهدي 10 أهداف إلكترونية للرماية بالبندقية و المسدس للجامعة التونسية للرماية

افاد رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية انه تحادث امس بالقاهرة مع الروسى فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولى للرماية الذي يحضر فعاليات بطولة العالم للرماية.



وقد اهدى رئيس الاتحاد الدولي للرماية 10 أهداف إلكترونية للرماية بالبندقية و المسدس بما قيمته قرابة 45 الف دولار (قرابة 150 الف دينار تونسي) لفائدة الجامعة التونسية للرماية.



وقال المناعي لوكالة (وات) انه سيتم تركيز هذه التجهيزات في القاعة الجديدة للرماية بقرمبالية والتي سيقع تدشيها في القريب العاجل مؤكدا حرصه على تكثيف التعاون مع الاتحاد الدولي للرماية والاتحاد العربي والجامعات الوطنية للرماية من اجل مزيد توطيد العلاقات بما يعود بالنفع على الرماية التونسية.



وتستضيف القاهرة بطولة العالم للرماية إختصاص أطباق مروحية في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري. وسيتم على هامش البطولة تدشين 10 ميادين جديدة بمنطقة مصر الجديدة.

ويحضر رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية بطولة العالم بدعوة من رئيس الاتحاد الافريقي للرماية ورئيس الاتحاد المصري للرماية حازم حسني



وتفتتح اليوم الخميس رسميا البطولة .ويشارك فيها 350 رامِ ورامية من 15 دولة وهي "مصر (الدولة المنظمة)، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا".

وتغيب تونس عن البطولة بسبب عدم انتشار هذا الاختصاص (الأطباق المروحية ) في تونس نظرا لتكلفتها الباهضة حسب ما افاد به رضا المناعي .



ومن جهة اخرى يشارك رئيس الجامعة التونسية للرماية بداية يوم 26 اكتوبر الجاري في فعاليات الجلسة العمومية للاتحاد العربي للقوس والسهم بالعراق.



