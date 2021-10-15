التسلسل الزمني لتراجع الترقيم السيادي لتونس ما بين 2021 و 2010

وات - أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الامريكية "موديز "، مساء الخميس 14 اكتوبر 2021، تصنيفا سياديا جديدا لتونس خفضت من خلاله التصنيف القائم، وفي ما يلي اهم محطات تغير التصنيف السيادي لتونس خلال سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2010
14 اكتوبر 2021
موديز تخفض تصنيف تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية من "ب 3 " الى "سي أ أ 1" مع المحافظة على الافاق السلبية
*26 جويلية 2021
فيتس تعتبر ان قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، سيسهم في تأخير إمكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويؤثر على رغبة الشركاء في مساندة تونس.
* 8 جويلية 2021
"فيتش رايتنغ" تخفض ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية.
*23 فيفري 2021
وكالة الترقيم "موديز"، تخفض، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية.
* اهم تصنيفات 2010 (سنة مرجعية )
- "موديز" : "ب أأ 2 " مع آفاق مستقرة
- "فيتش رايتنغ" : "ب ب ب" مع آفاق مستقرة
- آر اند اي : "أ -" مع افاق مستقرة
- "ستاندراد أند بورز": "ب ب ب" مع آفاق مستقرة
14 اكتوبر 2021
موديز تخفض تصنيف تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية من "ب 3 " الى "سي أ أ 1" مع المحافظة على الافاق السلبية
*26 جويلية 2021
فيتس تعتبر ان قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، سيسهم في تأخير إمكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويؤثر على رغبة الشركاء في مساندة تونس.
* 8 جويلية 2021
"فيتش رايتنغ" تخفض ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية.
*23 فيفري 2021
وكالة الترقيم "موديز"، تخفض، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية.
* اهم تصنيفات 2010 (سنة مرجعية )
- "موديز" : "ب أأ 2 " مع آفاق مستقرة
- "فيتش رايتنغ" : "ب ب ب" مع آفاق مستقرة
- آر اند اي : "أ -" مع افاق مستقرة
- "ستاندراد أند بورز": "ب ب ب" مع آفاق مستقرة
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