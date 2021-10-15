التسلسل الزمني لتراجع الترقيم السيادي لتونس ما بين 2021 و 2010

وات -



14 اكتوبر 2021



*26 جويلية 2021



* 8 جويلية 2021



*23 فيفري 2021

* اهم تصنيفات 2010 (سنة مرجعية )

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الامريكية "موديز "، مساء الخميس 14 اكتوبر 2021، تصنيفا سياديا جديدا لتونس خفضت من خلاله التصنيف القائم، وفي ما يلي اهم محطات تغير التصنيف السيادي لتونس خلال سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2010موديز تخفض تصنيف تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية من "ب 3 " الى "سي أ أ 1" مع المحافظة على الافاق السلبيةفيتس تعتبر ان قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، سيسهم في تأخير إمكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويؤثر على رغبة الشركاء في مساندة تونس."فيتش رايتنغ" تخفض ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية.وكالة الترقيم "موديز"، تخفض، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية.- "موديز" : "ب أأ 2 " مع آفاق مستقرة- "فيتش رايتنغ" : "ب ب ب" مع آفاق مستقرة- آر اند اي : "أ -" مع افاق مستقرة- "ستاندراد أند بورز": "ب ب ب" مع آفاق مستقرة