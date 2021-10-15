التسلسل الزمني لتراجع الترقيم السيادي لتونس ما بين 2021 و 2010

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 15:51قراءة: 1 د, 2 ث
وات - أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الامريكية "موديز "، مساء الخميس 14 اكتوبر 2021، تصنيفا سياديا جديدا لتونس خفضت من خلاله التصنيف القائم، وفي ما يلي اهم محطات تغير التصنيف السيادي لتونس خلال سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2010

14 اكتوبر 2021
موديز تخفض تصنيف تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية من "ب 3 " الى "سي أ أ 1" مع المحافظة على الافاق السلبية

*26 جويلية 2021
فيتس تعتبر ان قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، سيسهم في تأخير إمكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويؤثر على رغبة الشركاء في مساندة تونس.

* 8 جويلية 2021
"فيتش رايتنغ" تخفض ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية.

*23 فيفري 2021
وكالة الترقيم "موديز"، تخفض، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية.

* اهم تصنيفات 2010 (سنة مرجعية )
- "موديز" : "ب أأ 2 " مع آفاق مستقرة
- "فيتش رايتنغ" : "ب ب ب" مع آفاق مستقرة
- آر اند اي : "أ -" مع افاق مستقرة
- "ستاندراد أند بورز": "ب ب ب" مع آفاق مستقرة



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234152

Sarramba  (United States)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 18h 37m |           
تصنيفات 2010... تصنيف وارد يراد به باطل؟؟؟
وهي نية خبيثة في نفس من عرض هذا التقرير؟؟؟
والصحيح هو أن ادارة بن علي كانت تقدم في تقارير وحسابات ومزانيات مزيفة وخاطئة ومغلوطة ، ثم تستعمل اللوبيات المدسوسة والمرتشية لكي تأثر على تصنيف تونس في تقييم رفيع
هاته الحقيقة المرة... ولا حول ولا قوة الا بالله

Weldelcorniche  (Uganda)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 17h 31m |           
Barakatik ya sidna cheikh



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