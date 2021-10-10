برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 18:39قراءة: 0 د, 51 ث
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد ، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 وحتى 24 من نفس الشهر.

وجاءت مواجهات الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية كالتالي:


الجمعة 15 أكتوبر:

بياشارا يونايتد (تنزانيا) - أهلي طرابلس (ليبيا)
ديابل نوار (الكونغو) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
بينجا (مالي) - أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)
الأهلي مروي (السودان) - جور ماهيا (كينيا)

السبت 16 أكتوبر:

اتحاد بن قردان (تونس) - نهضة بركان (المغرب)
الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)
عزام (تنزانيا) - بيراميدز (مصر)
هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) - المصري (مصر)
أورابا يونايتد (بوتسوانا) - القطن (الكاميرون)
ريد أروز (زامبيا) - بريميرو دي أجوستو (أنغولا)
كونكورد (موريتانيا) - شبيبة الساورة (الجزائر)
ديامبار (السنغال) - إنيمبا (نيجيريا)

الأحد 17 أكتوبر:
بايلسا يونايتد (نيجيريا) - النادي الصفاقسي (تونس)
كيجالي (رواندا) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)
أنتاناناريفو (مدغشقر) - إنتر كلوب (أنغولا)

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