برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد ، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 وحتى 24 من نفس الشهر.
وجاءت مواجهات الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية كالتالي:
الجمعة 15 أكتوبر:
بياشارا يونايتد (تنزانيا) - أهلي طرابلس (ليبيا)
ديابل نوار (الكونغو) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)
مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
بينجا (مالي) - أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)
الأهلي مروي (السودان) - جور ماهيا (كينيا)
السبت 16 أكتوبر:
اتحاد بن قردان (تونس) - نهضة بركان (المغرب)
الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)
عزام (تنزانيا) - بيراميدز (مصر)
هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) - المصري (مصر)
أورابا يونايتد (بوتسوانا) - القطن (الكاميرون)
ريد أروز (زامبيا) - بريميرو دي أجوستو (أنغولا)
كونكورد (موريتانيا) - شبيبة الساورة (الجزائر)
ديامبار (السنغال) - إنيمبا (نيجيريا)
الأحد 17 أكتوبر:
بايلسا يونايتد (نيجيريا) - النادي الصفاقسي (تونس)
كيجالي (رواندا) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)
أنتاناناريفو (مدغشقر) - إنتر كلوب (أنغولا)
وجاءت مواجهات الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية كالتالي:
الجمعة 15 أكتوبر:
بياشارا يونايتد (تنزانيا) - أهلي طرابلس (ليبيا)
ديابل نوار (الكونغو) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)
مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
بينجا (مالي) - أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)
الأهلي مروي (السودان) - جور ماهيا (كينيا)
السبت 16 أكتوبر:
اتحاد بن قردان (تونس) - نهضة بركان (المغرب)
الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)
عزام (تنزانيا) - بيراميدز (مصر)
هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) - المصري (مصر)
أورابا يونايتد (بوتسوانا) - القطن (الكاميرون)
ريد أروز (زامبيا) - بريميرو دي أجوستو (أنغولا)
كونكورد (موريتانيا) - شبيبة الساورة (الجزائر)
ديامبار (السنغال) - إنيمبا (نيجيريا)
الأحد 17 أكتوبر:
بايلسا يونايتد (نيجيريا) - النادي الصفاقسي (تونس)
كيجالي (رواندا) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)
أنتاناناريفو (مدغشقر) - إنتر كلوب (أنغولا)
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