برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد ، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 وحتى 24 من نفس الشهر.



وجاءت مواجهات الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية كالتالي:





الجمعة 15 أكتوبر:



بياشارا يونايتد (تنزانيا) - أهلي طرابلس (ليبيا)

ديابل نوار (الكونغو) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)



مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

بينجا (مالي) - أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)

الأهلي مروي (السودان) - جور ماهيا (كينيا)



السبت 16 أكتوبر:



اتحاد بن قردان (تونس) - نهضة بركان (المغرب)

الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)

عزام (تنزانيا) - بيراميدز (مصر)

هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) - المصري (مصر)

أورابا يونايتد (بوتسوانا) - القطن (الكاميرون)

ريد أروز (زامبيا) - بريميرو دي أجوستو (أنغولا)

كونكورد (موريتانيا) - شبيبة الساورة (الجزائر)

ديامبار (السنغال) - إنيمبا (نيجيريا)



الأحد 17 أكتوبر:

بايلسا يونايتد (نيجيريا) - النادي الصفاقسي (تونس)

كيجالي (رواندا) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)

أنتاناناريفو (مدغشقر) - إنتر كلوب (أنغولا)



