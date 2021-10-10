وات - تستعد ولاية المنستير لاحتضان باقة من التظاهرات والأنشطة والمهرجانات الثقافية في إطار افتتاح الموسم الثقافي و"أكتوبر الموسيقي" في في الفترة الفاصلة بين 15-31 أكتوبر الجاري وفق ما أفاد به في لقاء مع وات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير ،مهدي معطالله.

وتوقع معطالله أنّ يكون الموسم الثقافي هذه السنة متميزا باعتبار أنّ التحضيرات تواصلت لعدّة أشهر وهناك "استعداد كبير لدى كلّ القائمين على الشأن الثقافي بالجهة لتنظيم تظاهرات متميزة عقب الركود الكبير الذي شهدته الجهة جراء فيروس كورونا".

وافاد ان عديد التظاهرات مبرمجة ضمن "أكتوبر الموسيقي" ، في تزامن مع افتتاح الموسم الثقافي ،على غرار "ليالي رباط المنستير" من 15-31 أكتوبر الجاري بقصر الرباط ،ومهرجان سيدي المديوني للإنشاد الصوفي بقصيبة المديوني في دورته الأولى (15-18 أكتوبر الجاري) و"ليالي الكلمة ببوحجر" (أيام 10 و17 23 أكتوبر الجاري) .

كما ستشهد الجهة استئناف المحطات الثقافية الكبرى ، مثل مهرجان سعيد بوبكر للشعر الحر بالمكنين، ومهرجان المبدعات العصاميات في الفن التشكيلي بالمنستير الذي سينتظم خلال الثلاثية الأولى من 2022 "، ومهرجان خليفة السطنبولي للمسرح بالمنستير في أفريل 2022.

وانطلقت التحضيرات الأولية لتنظيم مهرجان الموسيقى الأندلسية في مارس 2022، وسيعود ملتقى الأديبات الشابات بالساحلين، وخيمة سيدي سالم ببني حسان، ومهرجان جديرة بالمكنين، ومهرجان الصورة والبحر بصيادة وكلّ التظاهرات الكبرى التي تنظم بالشراكة مع الجمعيات والمنظمات المعنية بالعمل الثقافي ،كالمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير الذي يعدّ من المحطات الهامّة ، خاصة وانه سيشهد مشاركة فنانين من القارات الأربعة وله اشعاع دولي

وتنكب حاليا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير لإعداد مشروع كبير مع المركز الوطني لفن العرائس لتنظيم المهرجان الدولي للعرائس بالمنستير خلال صائفة 2022 بمشاركة المؤسسات الجامعية بولاية المنستير وجمعيات مختصة، ومهندسين وتقنيين من القطب التكنولوجي بالمنستير لتحريك العرائس

وتستعد الجهة لاستقبال وفد من مدينة فواران بفرنسا يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث سيقدم عازفون من تونس وفرنسا يوم 29 أكتوبر 2021 العرض الموسيقي الثاني للصداقة وسيقع توسعة مجالات التعاون التونسي الفرنسي، كما انطلقت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في استعدادات تنظيم مهرجان الابداع التونسي المعاصر في باريس في دورته الثانية .

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