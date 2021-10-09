لقاءان وديان - الترجي الرياضي يتعادل مع مستقبل الرجيش والنجم الساحلي يفوز على اتحاد بن قردان

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع مستقبل الرجيش (0-0) فيما فاز النجم الساحلي على اتحاد بن قردان (1-0) في اللقاءين الوديين اللذين اقيما اليوم السبت في اطار استعدادات الفرق للاستحقاقات المقبلة.

وسجل هدف تفوق النجم الساحلي فيني بونغونغا.



وتستعد فرق الترجي الرياضي والنجم الساحلي واتحاد بن قردان للمسابقات القارية فيما يستعد مستقبل الرجيش لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.







