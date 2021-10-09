منوبة: برمجة بذر 37 ألف هكتار من الحبوب وانطلاق تحضير الارض بنسق بطيئ نتيجة انحباس الامطار

وات - قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة، نجيب الحمروني، أنه تمت برمجة 37 ألف هكتار من الحبوب، منها 17300 هكتار قمح صلب، و9200 هكتار قمح لين، و10 الاف هكتار شعير ، و1500 هكتار بقول جافة بالنسبة للموسم الفلاحي الجديد 2021-2022.



وأشار ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، إلى أن ذلك يأتي في وقت يشهد الموسم انحباس شبه كلي للامطار ، بتسجيل معدل كميات قليلة بالولاية بلغت 02 ملم، واثر على عمليات تحضير الارض التي انطلقت بنسق بطيئ، اذ لم تتجاوز الحراثة العميقة ال10 بالمائة، والمعاودة الاولى ال30 بالمائة.



وقدر المندوب، خلال جلسة استعداد لموسم الزراعات الكبرى، جرت امس بمقر الولاية، باشراف والي الجهة محمد شيخ روحه، حاجيات الجهة من البذور الممتازة ب17,100 الف قنطار، تم وضع كمية 3600 قنطار من بذور الحبوب بخمس مراكز حبوب، وسط اقبال متوسط للفلاحين على اقتناءها نظرا لقلة الامطار الخريفية حيث لم تتجاوز الكمية المباعة منها 1800 قنطار.

كما قدرت الحاجيات من الأسمدة الكيميائية ب14 الف طن، بدات عملية التزويد بها بنسق عادي بتوفير 660 طنا من مادة "الد.أ.ب " و210 طن من مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع ، و60 طنا من الامونيتر ،حيث تمت برمجة 30 ألف هكتار للمداواة ضد الأعشاب الضارة و13 ألف هكتار للمداواة ضد الأمراض الفطرية.

وشهد موسم الزراعات الكبرى الحالي، برمجة مساحة 01 الف هكتار من زراعة السلجم الزيتي، نظرا لايجابيات هذه الزراعة على الدورة الزراعية، فضلا عن 180 هكتارا من الغراسات الجديد من 165 هكتارا غراسات سقوية، و15 هكتارا غراسات بعلية، وفق نفس المصدر.





