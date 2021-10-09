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متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 9 أكتوبر ..





مدنين: 4 أيام متتالية دون وفيات بفيروس "كورونا" ونسبة الحدوث تبلغ أدنى مستوياتها بـ1 فاصل 8 بالمائة



لم تسجل ولاية مدنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي، أية حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا"، ليستقر إجمالي الوفيات بهذا الفيروس في حدود 1142 وفاة منذ ظهور الجائحة، فيما سجلت الجهة 7 اصابات محلية جديدة، وحالة واحدة وافدة من ليبيا، من جملة 446 عينة تحليل مخبرية وسريعة.

وتراجعت بذلك نسبة الحدوث الى دون النسبة الوطنية 1 فاصل 8 بالمائة، مقابل 4 على المستوى الوطني، وفق ما ذكره، اليوم السبت، لـ(وات)، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وتوزعت الحالات المؤكدة الجديدة، إلى 4 حالات بحومة السوق، واصابتين بمدنين الشمالية، وحالة واحدة بميدون، دون ان تسجل 6 معتمديات اية اصابة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات الى 32579 اصابة.

وسجلت الجهة، 19 حالة شفاء جديدة، منها 5 بحومة السوق، و4 ببن قردان، و3 بكل من مدنين الشمالية وجرجيس، وحالتي شفاء بكل من مدنين الجنوبية وميدون، وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف، وبذلك تطورت حالات الشفاء الجملية الى 31250 حالة.

وبخصوص حملات التلقيح ضد فيروس "كورونا"، فقد مكّنت الحملة المفتوحة للتطعيم الاختياري للفئة العمرية فوق 40 سنة، من تلقيح 919 شخصا يوم امس، على ان تنطلق حملة مماثلة للفئة العمرية من 18 الى 39 سنة لتطعيم كل شخص باللقاح الذي يرغب فيه.

وقد انتظمت، كذلك يوم امس، حملة تلقيح لرواد المساجد عبر فرق متنقلة بمعدل مسجد بكل معتمدية، ستعقبها حملة اخرى يوم 15 أكتوبر الجاري، مع تواصل حملة بمراكز الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري لتلقيح المرأة الحامل والمرضعة.





قابس: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع إجراء 136 تحليلا



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، بأن الادارة الجهوية للصحة قد تلقت نتيجة 136 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 04 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 03 اصابات بمارث، واصابة واحدة (01) بقابس الجنوبية.

وأوضح جبران، في تصريح لـ(وات)، أن العدد الجملي للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس قد بلغ إلى حد اليوم 22132 شخصا من بين 22277 شخصا ثبتت إصابتهم، وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 145 حالة، تتوزع الى 61 حالة بقابس الجنوبية، و27 حالة بمارث، و25 حالة بوذرف، و13 حالة بقابس المدينة، و06 حالات بالحامة، و05 حالات بغنوش، و03 حالات بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة، وحالتين (02) بالمطوية.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس، 36 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة، 10 مرضى، من بينهم مريض واحد (01) يقيم بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.







الكاف: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وصفر حالة وفاة



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، 08 إصابات دون تسجيل أية حالة وفاة، وذلك بعد صدور نتائج 444 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 07 اكتوبر الجاري.

ويرتفع وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19575 إصابة، منها 19463حالة شفاء، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 683 حالة.

وأظهر ذات التحيين، أيضا، تراجعا ملحوظا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم اليوم 13 مصابا، منهم 05 فقط في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.

وانخفض بدوره، عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، حيث يقدر عددهم اليوم 112 حالة، وهو ما يظهر تراجع الوباء بالولاية، سيما بعد تكثيف عمليات التلقيح التى شملت أكثر من نصف سكان الجهة المستهدفين، وفق ما أكده ل(وات)، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني.







