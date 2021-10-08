مدنين : جلسة للإعداد لأيام تكوينية حول التأمين الذاتي للمؤسسات السياحية استعدادا للقمة الفرنكفونية في جربة

وات - في إطار الاستعداد للقمة الفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة في شهر نوفمبر المقبل انعقدت اليوم جلسة عمل بمدرسة التكوين السياحي بجربة ضمّت مسؤولين من وزارتي الداخلية والسياحة ومختلف الجامعات المهنية السياحية وذلك لتحسيس العاملين في القطاع السياحي بأهمية التأمين الذاتي .



وجاء هذا الاجتماع للتنسيق والاعداد لحلقات تكوين وتحسيس ستعقد لاحقا مدة 3 ايام لتمكين المتدخلين في القطاع السياحي من حسن التصرف في الازمات وحسن التعامل عند حصول احداث خطيرة للتوقي وحماية المؤسسات السياحية وفق ما ذكره المتفقد العام بوزارة السياحة كريم بلحوسين.



وستشمل هذه الايام التكوينية مسيري المؤسسات السياحية ورؤساء فرق الحراسة واعوان التامين الذاتي والادلاء السياحيين ووكلاء الاسفار والمطاعم السياحية الى جانب العاملين بالمواقع الثقافية باعتبار ان هذه المعالم ستكون محل زيارة وفود القمة.



وقام هذا الوفد بزيارات تفقد الى عدد من المؤسسات السياحية مواصلة لزيارات سابقة تستهدف متابعة مدى جاهزية هذه المؤسسات من نزل ومطاعم سياحية لاحتضان القمة الفرنكفونية على مستوى التامين الذاتي وخاصة منها المؤسسات التي تمت دعوتها الى تجاوز اخلالات وتلافيها في الزيارة السابقة ومدى انجازها للتوصيات التي وجهت لها ليتخذ بشأن المؤسسة التي لم تتلافى نقائصها وتعمل بتوصيات اللجنة قرارات تصل حد الغلق وفق كريم بلحوسين.



