افتتاح الموسم الثقافي الجديد بولاية سوسة بتظاهرة أكتوبر الموسيقي ثقافة

يتميز برنامج الأنشطة الثقافية التي تعتزم المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة تنظيمها في افتتاح الموسم الثقافي الجديد 2021/ 2022 بتنظيم الدورة السابعة لتظاهرة "أكتوبر الموسيقي" التي تنطلق فعالياتها يوم 09 اكتوبر الجاري لتتواصل الى موفى الشهر بكلّ من المسرح البلدي بسوسة والمركز الثقافي بسوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة.



وتنطلق العروض يوم السبت 9 أكتوبر بعرض لفرقة المعهد الرشيدي بسوسة بالمركز الثقافي بينما تختتم التظاهرة بالمسرح البلدي يوم 31 أكتوبر بعرض تحييه جمعية الاركسترا السنفوني لمدينة سوسة .

وتتواصل العروض يوم الإثنين 11 أكتوبر بالمعهد العالي للموسيقى بعرض لموسيقى الجاز للثلاثي مالك الإخوة ووجدي الرياحي ووسيم بن رحومة في تقديمٍ لألبوم “Besame Muchi” .



ويكون الموعد يوم 15 أكتوبر في المعهد العالي للموسيقى بعرض “زخارف طربية” بقيادة الأستاذ معز بوصالح بمشاركة الفنانة سنية بن عبد الله والفنان حيدر أمير بينما يحتضن المركز الثقافي يوم السبت 16 أكتوبر عرضا موسيقيا للفنانة درصاف الحمداني

ويتابع الجمهور يوم الجمعة 22 أكتوبر عرضا موسيقيا يحتضنه المسرح البلدي بعنوان “حال الدنيا” للفنان عادل الميساوي بمشاركة الفنانين محمد بن صالح ومحمد علي بركات فيما يكون الموعد يوم السبت 23 أكتوبر بنفس الفضاء مع عرض للموسيقى التونسية التقليدية بنفس معاصر بعنوان “قماري” للفنان مكرم الأنصاري

ويتابع الجمهور يوم الأحد 24 أكتوبر بالمسرح البلدي عرضا موسيقيا لنادي السنباطي للموسيقى العربية بسوسة

ويكون يوم الخميس 28 أكتوبر مخصصا لعرض للموسيقى الكلاسيكية للثنائي Mark Drobinsky على آلة “الفيولنسال” و Todor Petrov على آلة “البيانو” بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس وذلك بالمسرح البلدي

ويحتضن المركز الثقافي يوم الجمعة 29 أكتوبر عرضا موسيقيّا بعنوان “باب الحديد” للفنان خالد سلامة بينما يحتضن المسرح البلدي يوم السبت 30 أكتوبر عرض موسيقي للفنان مهدي العياشي



