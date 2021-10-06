دعوة المقاول لاستكمال بقية اشغال إعادة تعشيب ملعب 15 أكتوبر وتكليف خبير دولي معتمد من " الفيفا" لتقييم جودة الاشغال المنجزة

وات - أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني انه تم اليوم الأربعاء الجلوس الى المقاول المكلف باشغال تعشيب الأرضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر ببنزرت بالعشب الاصطناعي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، ودعوته لاستئناف واستكمال بقية اشغال المشروع المكلف به وفق الإجراءات القانونية.



كما تم تكليف المقاول باستقدام خبير دولي معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من اجل تقييم مدى مطابقة كل عناصر المشروع للمواصفات المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي سواء منها الأرضية الصلبة اوشبكة تصريف المياه اوالعشب.



وأوضحت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ، ان قرار دعوة المقاول لاستئناف الاشغال واستقدام خبير دولي تم اتخاذهما بعد ان كانت مصالح الولاية تفاعلت مع عريضة صادرة عن المقاول المكلف بالمشروع، واحالت ملفا، تضمن كافة اطوار ومراحل انجاز المشروع معللا بجميع الوثائق المطلوبة، على انظار "هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية "برئاسة الحكومة التي اشارت عقب اجتماعها امس الثلاثاء بضرورة تكليف خبير معتمد من قبل الفيفا لحسم الامر والخلاف الحاصل بشان قراءة الفصلين الأول والرابع لكراس الشروط بين مصالح الشباب والرياضة والمقاول المكلف.

وأضاف المصدر ذاته انه في حالة إقرار الخبير الدولي بصحة وجودة الاشغال ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ستتولى الإدارة خلاص الخبير وفي حالة عدم قبول الاشغال سيكون على المقاول المكلف خلاص الخبير والقيام بالإصلاحات الواجبة.





يذكر ان اشغال إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية لملعب 15 اكتوبر متوقفة منذ ما يزيد عن الشهر بسبب خلاف في قراءة الفصلين الأول والرابع بين المقاول المكلف ومصالح مندوبية الشباب والرياضة والمتعلقة باعتماد عدد من شرائط العشب الاصطناعي اقل من 4 امتار من عدمها ، والتي كان المقاول المكلف تولى فرش شريطين بعرض مترين وشريط ثالث بمتر ونيف وسط الميدان الامر الذي لم توافق عليه مصالح الشباب والرياضة، مقابل تمسك المقاول بصحة التزامه بكراس الشروط والمواصفات القانونية للاشغال.



