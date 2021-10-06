نزول امطار تفوق 100 مم خلال 24 ساعة الاخيرة بكل من البقالطة وطبلبة بالمنستير

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 09:20قراءة: 0 د, 47 ث
شهدت 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار في عدد من مناطق البلاد، بلغ اهمها وفق معطيات للمعهد الوطني
للرصد الجوي 116 مم بالبقالطة و100 مم بطبلبة من ولاية المنستير و53 مم بقصور الساف من ولاية المهدية
وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر

ولاية المنستير
طبلبة 100 بنبلة 1 قصيبة المديوني 7 قصر هلال 4 صيادة لمطة بوحجر 5 المكنين 6البقالطة 116
ولاية المهدية
الشابة 2 قصور الساف 53 سيدي علوان 27 المهدية الميناء 37

ولاية تونس
تونس قرطاج 3
ولاية بنزرت
ماطر 5 منزل بورقيبة 6غزالة 5 تينجة 5 راس الجبل 2 العالية 5 غار الملح 5 جومين 10 سجنان 1 بنزرت 2 بنزرت المدينة 2
ولاية نابل
نابل 1 قليبية 2
ولاية زغوان
زغوان 2
ولاية باجة
تستور 10 عمدون 5 تيبار 2 نفزة 4 تبرسق 7 مجاز الباب 1 باجة المحطة 4
ولاية جندوبة
جندوبة 1 طبرقة 7
ولاية الكاف
الكاف 3
ولاية مدنين
جربة 5​​​

ولاية القصرين
تالة 1

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