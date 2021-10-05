مستقبل القصرين - انتدابات بالجملة من اجل كسب رهان " الباراج" للبقاء في الرابطة الثانية

وات - يجري مستقبل القصرين غدا الاربعاء (س 15) بملعب بوزيان الإصطناعي بدون حضور الجمهور اولى مقابلاته في البطولة المصغرة مع الهلال الرياضي بالرديف من اجل المراهنة على البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.



وعزز الفريق الذي تعاقد مع المدرب أنيس عبد القادر بوجلبان صفوفه بحارسي مرمى نعيم المثلوثي ومحمد النفزي وبعدد من اللاعبين على غرار حمدي السلامي و حازم الطاهري ووسيم عتيق و فادي الحباشي وياسين مرابط ومحمد هاشم خليفة ومحمد التيمومي وهاني بوزيدي ومعز الجمالي

وكان مستقبل القصرين اجرى مباراة ودية منذ يومين بملعب 02 مارس بصفاقس مع المحيط القرقني انتهت بالتعادل السلبي.



