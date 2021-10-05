مستقبل القصرين - انتدابات بالجملة من اجل كسب رهان " الباراج" للبقاء في الرابطة الثانية

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 14:36قراءة: 0 د, 28 ث
وات - يجري مستقبل القصرين غدا الاربعاء (س 15) بملعب بوزيان الإصطناعي بدون حضور الجمهور اولى مقابلاته في البطولة المصغرة مع الهلال الرياضي بالرديف من اجل المراهنة على البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وعزز الفريق الذي تعاقد مع المدرب أنيس عبد القادر بوجلبان صفوفه بحارسي مرمى نعيم المثلوثي ومحمد النفزي وبعدد من اللاعبين على غرار حمدي السلامي و حازم الطاهري ووسيم عتيق و فادي الحباشي وياسين مرابط ومحمد هاشم خليفة ومحمد التيمومي وهاني بوزيدي ومعز الجمالي
وكان مستقبل القصرين اجرى مباراة ودية منذ يومين بملعب 02 مارس بصفاقس مع المحيط القرقني انتهت بالتعادل السلبي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233588



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 | 28 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
Babnet
25°
Babnet26°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2227°-2125°-2123°-1924°-19
  • Avoirs en devises
    21445,0

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,28594 DT        1$ =2,83409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   2312,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive