عروض متنوعة في الدورة السابعة لتظاهرة "أكتوبر الموسيقي بسوسة"

تنظّم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافيّة بسوسة الدورة السابعة لتظاهرة "أكتوبر الموسيقي بسوسة" من 9 إلى موفى الشهر الحالي.



وتنطلق أولى العروض يوم 9 أكتوبر بعرض لفرقة المعهد الرشيدي بسوسة بفضاء المركز الثقافي، يليه في اليوم الموالي عرض لموسيقى الجاز للثلاثي مالك الاخوة على آلة "الباتري" ووجدي الرياحي على "البيانو" ووسيم بن رحومة على آلة "الكنترباص" في تقديمٍ لألبوم "Besame Muchi" في المعهد العالي للموسيقى.



ويكون الموعد يوم 15 أكتوبر مع عرض "زخارف طربية" بقيادة معز بوصالح بمشاركة الفنانة سنية بن عبد الله والفنان حيدر أمير في المعهد العالي للموسيقى، ثم يكون للجمهور يوم 16 أكتوبر لقاء مع الفنانة درصاف الحمداني في المركز الثقافي.

ويُتابع روّاد التظاهرة عرضا موسيقيا بعنوان "حال الدنيا" للفنان عادل الميساوي بمشاركة الفنانين محمد بن صالح ومحمد علي بركات والفنانتين رؤى ناصر سلمى جدة، وذلك يوم 22 أكتوبر بالمسرح البلدي، ويكون الموعد يوم 23 أكتوبر مع عرض موسيقي بعنوان "نصاري" للفنان مكرم الأنصاري، ثم يوم 24 أكتوبر عرضا موسيقيا لنادي السنباطي للموسيقى العربية بسوسة بالفضاء نفسه.

وسيحظى عشاق الموسيقى الكلاسيكية بعرض للثنائي Mark Drobinsky على آلة "الفيولنسال" و Todor Petrov على آلة "البيانو" بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس وذلك يوم 28 أكتوبر بالمسرح البلدي، يليه يوم 29 أكتوبر بالمركز الثقافي عرض موسيقيّ بعنوان "باب الحديد" للفنان خالد سلامة وهي مغناة من تأليف الشاعر المولدي حسين.



ويُحيي الفنان مهدي العياشي حفلا موسيقيا يوم 30 أكتوبر بالمسرح البلدي، ليسدل الستار على هذه التظاهرة يوم 31 أكتوبر بالمسرح البلدي بعرض لجمعية الأوركسترا السيمفوني لمدينة سوسة بقيادة الفنانين محمد أمين القاسمي والناصر العفريت.



