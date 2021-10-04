تصفيات موديال قطر 2022: المنتخب التونسي يواصل التحضير لمباراة موريتانيا وغدا اكتمال نصاب اللاعبين

واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته لمباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية (منطقة افريقيا) لتصفيات كاس العالم قطر 2022 التي ستجمعه يوم الخميس القادم بنظيره الموريتاني بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا وذلك باجراء حصة تدريبية بالملعب الاولمبي بالمنزه تحت اشراف المدرب الوطني منذر الكبير.



وعرفت الحصة التدريبية غياب كل من ديلان برون ووهبي الخزري اللذين سيلتحقان هذا المساء بمقر تربص المنتخب التونسي وتخلف كل من سيف الدين الخاوي واسامة الحدادي وعيسى العيدوني الذين خضعوا لحصص علاج طبيعي بنزل اقامة المنتخب ومن المنتظر ان يكتمل نصاب المجموعة خلال الحصة التدريبية ليوم غد الثلاثاء التي سيشارك فيها كل اللاعبين.



واوضح الظهير الايسر علي معلول قبل انطلاق الحصة التدريبية ليوم الاثنين ان "الاجواء صلب المنتخب متميزة جدا وننتظر اكتمال نصاب اللاعبين غدا من اجل الترفيع في نسق التحضيرات لمباراة الخميس القادم ضد منتخب موريتانيا والتي ستكون حماسية للغاية بالنظر الى قوة المنافس الذي نعرف عنه كل كبيرة وصغيرة وسنسعى الى تاكيد المستوى الطيب الذي قدمناه في لقاءي غينيا الاستوائية و زامبيا. وسنعمل على تحقيق الفوز في مقام اول مع السعي الى تطوير المردود الجماعي من خلال دعم الايجابيات و تفادي النقائص قدر الامكان".

واضاف لاعب الاهلي المصري ان "توقيت التحضيرات وجيز جدا ومع ذلك نعول على روح المجموعة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية انطلاقا من مباراة الخميس وكذلك الشان في مباراة الجولة الرابعة وذلك من اجل ضمان التاهل الى الدور الحاسم للتصفيات".



ومن جهته اكد المهاجم فخر الدين بن يوسف ان "المنتخب التونسي ينطلق بحظوظ وافرة للفوز في لقاء موريتانيا بالنظر الى افضليته على جميع المستويات ولكن هذا لا يحجب صعوبة اللقاء المرتقب حيث ستكون المواجهة بمثابة مباراة كاس وسيعمل المنافس الموريتاني على احداث المفاجاة ولهذا لابد ان نكون جاهزين بنسبة مائة بالمائة من اجل تحقيق الفوز المنشود".



وافاد سعد بقير لاعب نادي ابها السعودي ان "العزم يحدو جميع اللاعبين من اجل تحقيق الانتصار في لقاء الخميس برادس ومعاودة التالق في مباراة نواق الشط بمناسبة الجولة الرابعة حيث سنكون على موعد مع 6 نقاط ثمينة وحاسمة لضمان التاهل الى الدور القادم من التصفيات".



وتابع بقير ان "مجمل تركيزه منصب حاليا على تحضيرات المنتخب الوطني للقاءي موريتانيا وان النتائج المتواضعة لفريقه نادي ابها في البطولة السعودية لن تؤثر على تركيزه وعزمه على تقديم الاضافة كلما سنحنت له فرصة اللعب مع المنتخب".



وختم قائلا "هدفنا الوحيد هو الانتصار في لقاء الخميس و البقاء في صدارة المجموعة من اجل تامين الاسبقية المعنوية والمحافظة على الريادة الى نهاية مباريات مرحلة المجموعات قبل الدور الحاسم للتصفيات".



ر/حسني - هس



