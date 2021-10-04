مهرجان التراث والخصوصيات المحلية بمنزل جميل والعالية وراس الجبل وغار الملح من 6 إلى 9 أكتوبر

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت الدورة الثانية لمهرجان التراث والخصوصيات المحلية بالمعتمديات المتجاورة : منزل جميل والعالية وراس الجبل وغار الملح وذلك من 6 إلى 9 أكتوبر 2021 .



ويشترك في تنظيم هذه التظاهرة، التي سيتم خلالها احترام قواعد البروتوكول الصحي، كل من المكتبة العمومية ودار الثقافة بالعالية ودار الثقافة بالخيتمين والمكتبة العمومية بمنزل جميل والمكتبة العمومية برفراف ودار الثقافة والمكتبة العمومية بغار الملح وكل من بلدية العالية ومنزل جميل ورفراف وغار الملح وجمعية جيل المعرفة وجمعية صيانة المدينة.



وفي ما يلي برنامج هذه الدورة :

// يوم 6 أكتوبر 2021

/ الساعة العاشرة صباحا بالعالية

- مداخلة حول التراث الاندلسي للأستاذ مختار رجب

- تكريمات مع مراوحة موسيقية

17.00: عرض موسيقي لمجموعة بلال بن حسين

/ الساعة 16 و30دق بالخيتمين

- ورشة في صناعة الشاشية

- ورشة في الخط العربي

/ الساعة 17.00 : عرض تراثي لمجموعة شيوخ المالوف

// يوم 7 أكتوبر 2021 :

/ الساعة 16 : بمنزل جميل

- ورشات في الخط العربي و معرض لفن المنمنات

/ الساعة 19 :عرض موسيقي لمجموعة ياسين زقارن

// يوم 8 أكتوبر 2021 :

/ س 16 برفراف

- ورشة صنع الاقفاص التقليدية

- ورشة القبقاب والطاقية والطريزة الرفرافية

/ الساعة 16 و30دق :

- عرض موسيقي لمجموعة نوبة حسن

- عروض أزياء نسائية من الجهة

// يوم 9 أكتوبر 2021 :

/ الساعة 15 بأبراج غار الملح

- عرض تنشيطي للأطفال

- الساعة 16 :معرض تراثي حرفي و تشكيلي :أنامل تبدع

- الساعة 17 عرض موسيقي لنادي خميس ترنان للموسيقى.



