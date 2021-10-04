صفاقس: 17 دولة تسجل حضورها في الدورة 16 للصالون المتوسطي للبناء الذي ينعقد بعد يومين في صفاقس

أكدت 17 دولة (من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية) حضورها في الدورة 16 للصالون المتوسطي للبناء "ميديبات" الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري بفضاء معرض صفاقس الدولي تزامنا مع الذكرى الثلاثين لنشأة هذه التظاهرة الإقتصادية الدولية الهامة، وفق ما تم الكشف عنه في ندوة صحفية انعقت اليوم الاثنين بمقر الغرفة.



فبالإضافة الى تونس، ستشهد الدورة 16 للصالون، مشاركة العديد من البلدان وفي مقدمتها ليبيا التي ستكون ضيف شرف للدورة وقد خُصّصت لها لجنة التنظيم ضمن برنامج الفعاليات يوما اقتصاديا أطلق عليه اسم "يوم ليبيا" يهدف إلى "إتاحة الفرصة لدعم التعاون والشراكة في مجال إعادة إعمار هذا البلد الشقيق" .. أما باقي الدول المشاركة فهي على التوالي الكامرون والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل ومالي والغابون ونيجيريا والسينغال والكوت ديفوار وفرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وأندونيسيا وفنزويلا.



وثمن رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس بالمناسبة رضا الفراتي التفاعل الإيجابي والمشاركة المكثفة للعديد من الدول مع الدورة الجديدة للصالون التي وصفها بدورة التحدي بالنظر إلى إكراهات الظرف الصحي المتعلق بوباء "كورونا".



وكشفت لجنة تنظيم التظاهرة خلال الندوة الصحفية أنه إضافة الى العارضين الذين سيشاركون بما لديهم من منتوج وابتكارات وخبرات تشمل مختلف اختصاصات البناء والإنشاء والأشغال العامة، سيعرف الصالون مشاركة 4 وزراء من دول شقيقة وصديقة و11 وفدا رسميا وعشرات الشخصيات رفيعة المستوى من ضمنهم سفراء لدول اجنبية معتمدين في تونس ورؤساء غرف وأصحاب قرار ومسؤولون على هياكل اقتصادية ومهنية كبرى بالإضافة إلى وزير التجارة التونسي الذي سيشرف على افتتاح الصالون وفعالياته.



وتضم قائمة الوزراء غير التونسيين الذين أكدوا قدومهم للصالون كلا من وزير الاسكان والتهيئة العمرانية من ليبيا ووزير التعمير والتهيئة الترابية والسكان من مالي ووزير البناء والتهيئة العمرانية والمسكن من الكونغو برازافيل ووزير السلطة الشعبية للمسكن والإسكان في فنزويلا بالإضافة إلى كبار الموظفين في عدد من الوزارات بحكومتي الكامرون والكونغو الديمقراطية.



ومن المشاركين البارزين أيضا في "ميديبات 2021" عديد الغرف التجارية والصناعية والهياكل الوطنية والإقليمية المتخصصة على غرار " المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الافريقية والفرانكوفونية" CPCCAF وغرفة التجارة العربية الآسيوية AACC وشبكة الأعمال "أفريكا لينك" Africalink التي ستطلق رسميا بمناسبة الصالون فرعها في تونس، علما وأن هذه الشبكة تضم 165 عضوا ومهمتها تطوير التبادل بين الباعثين الافارقة والأوروبيين.



وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس أن "يوم ليبيا" سيتمحور حول "مشاريع الشراكة بين تونس وليبيا وإعادة إعمار ليبيا" وينتظر أن يتم بالمناسبة عرض مجموعة من المشاريع المزمع إنجازها في ليبيا بما فيها المشاريع البلدية بالإضافة إلى تنظيم لقاءات شراكة لبحث الإمكانيات المتاحة أمام الباعثين التونسيين للمشاركة في إنجاز مشاريع إعادة الاعمار في الدولة الليبية بحضور عدد من البنوك التونسية والليبية والمؤسسات الاستثمارية.



ويشتمل برنامج الدورة التي وصفها المنظمون بالاستثنائية بالنظر إلى إكراهات الظرف الصحي الذي تنعقد فيه جملة من الفعاليات الموازية التي ينتظر أن تستقطب اهتمام المشاركين من الزوار والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين وتفتح آفاقا واسعة للشراكة والتشبيك وتبادل التجارب والخبرات.



وتتمثل هذه الفعاليات في المنتدى الاقتصادي الذي يتمحور حول موضوع "دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في قطاع البناء والبنية التحتية" والمنتدى العلمي الذي سيتناول فيه الخبراء موضوع "البناء 4.0 في السياق الجديد لما بعد كوفيد 19" ومنتدى ريادة الأعمال الذي اختار المنظمون له محور "الفرانشيز آلية لتطوير قطاع البناء".



وستنتظم كذلك على هامش الدورة 16 لصالون "ميديبات" ورشة للتعريف بمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الافريقية المعروفة اختصارا باسم "زليكاف" ZLECAF والتي أمضت تونس على الاتفاقية الخاصة بها منذ سنة تقريبا ومائدة مستديرة بعنوان "الهندسة المعمارية في سياق ما بعد كوفيد 19" بمشاركة مرتقبة لحوالي 150 مهندسا معماريا ينضوون تحت راية هيئة المهندسين المعماريين التونسيين.



