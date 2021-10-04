انس جابر تتقدم الى المركز 14 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

تقدمت التونسية انس جابر مركزين في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المرتبة الرابعة عشرة عالميا مستفيدة من نتئاجها المتميزة في بطولة شيكاغو 2 الامريكية.



وكانت انس جابر بلغت الدور النهائي لبطولة شيكاغو 2 من فئة 500 نقطة قبل ان تخسر في الدور النهائي مساء الاحد امام الاسبانية غاربين موغوروزا المصنفة التاسعة عالميا 1-2 (6-3 و3-6 وصفر-6).



وازاحت انس جابر قبل ذلك في الدور نصف النهائي الكازاخستانية ايلينا ريباكينا وفي الدور ربع النهائي الاوكرانية ايلينا سفيتولينا وفي الدور ثمن النهائي الامريكية جيسيكا بيغولا وفي الدور السادس عشر الكورية سوو واي.



وحافظت الاسترالية اشلي بارتي على الصدارة امام البيلاروسية ارينا سابالينكا والتشيكية كارولينا بليسكوفا.











