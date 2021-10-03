تصفيات مونديال 2022 - حصة تدريبية ثانية للمنتخب استعدادا للمواجهة المرتقبة امام نظيره الموريتاني

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 18:52قراءة: 0 د, 51 ث
يواصل المنتخب الوطني للأكابر، تحضيراته لمقابلته ضد نظيره الموريتاني، التي ستقام يوم الخميس القادم بملعب حمادي العقربي برادس، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كآس العالم قطر 2022.

وأجرت العناصر الوطني اليوم الأحد، الحصة التدريبية الثانية التي شارك فيها كل من:
فاروق بن مصطفى وبشير بن سعيد وياسين مرياح وحمزة المثلوثي وعلي معلول ومنتصر الطالبي ومحمد علي بن رمضان والفرجاني ساسي وسعد بقير ويوسف المساكني وحمزة رفيع ونعيم السليتي وسيف الدين الجزيري وفخر الدين بن يوسف.

والتحق إلياس السخيري بمقر التربص في نهاية الحصة التدريبية، في وقت ينتظر فيه وصول علي العابدي ووجدي كشريدة إلى تونس مساء اليوم للدخول في تربص مع بقية اللاعبين، إضافة إلى الحارس معز حسن الذي منحه الإطار الفني ترخيصا للمشاركة في لقاء ودي مع النادي الإفريقي، على أن يكتمل النصاب غدا الاثنين.

وشهدت التمارين ارتفاع نسق العمل، حيث باشر المدرب منذر الكبير الاهتمام بالجوانب التكتيكية التي تتعلق بالطريقة التي ينوي اعتمادها خلال المقابلة القادمة، وقد تضمنت التمارين التدرب على مجموعة من الوضعيات المختلفة على أن يتواصل العمل على الجوانب الفنية والتكتيكية خلال بقية الحصص الأخرى.

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