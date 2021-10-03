مباراة ودية - فوز النادي الافريقي على النادي البنزرتي بهدفين نظيفين

فاز النادي الافريقي على النادي البنزرتي 2-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وسجل هدفي النادي الافريقي ياسين الشماخي (10) والجزائري ايهاب بلحسيني (32).

ويخوض النادي الافريقي المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن المجموعة الثانية وسيستضيف في الجولة الافتتاحية مستقبل الرجيش بينما سيلعب النادي البنزرتي ضمن المجموعة الاولى وسيتحول في مستهل مشواره الى تطاوين لمواجهة اتحاد المكان.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 16 اكتوبر الجاري.



