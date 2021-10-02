جناح تونس بمعرض "اكسبو دبي 2020" سجل في اول ايامه توافد زهاء 2000 زائر

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قال المندوب العام المساعد لمشاركة تونس في تظاهرة "اكسبو دبي 2020 "، محمد إقبال الخالدي، أن الجناح التونسي سجل، خلال حفل افتتاح التظاهرة، امس الجمعة، زيارة 2000 شخص رغم أن حضور الحفل اقتصر على الجهات الرسمية.وتشارك تونس بداية من يوم 1 اكتوبر 2021 وعلى امتداد 6 اشهر في معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد الاول من نوعه الى جانب 134 فريقا من 95 جنسية من مختلف أنحاء العالم، على مساحة ضخمة بنحو 500 هكتار، وفق الخالدي.ويمتد جناح تونس على مساحة مجهزة مقدرة ب 436 متر مربع بالطابق الأرضي و381 متر مربع بالطابق الأول وذلك ضمن فضاء المحور الفرعي "الفرص" و التي تعد جوهر التنمية البشرية و تشير إلى تثمين قدرات الأفراد والمجتمعات.وتسلط محور "الفرص " الضوء على قدرة الأفراد والمجتمعات لتكون عنصرا فعالا في بناء مستقبل أفضل ويهدف معرض 2020 من خلالها إلى إحياء الجهود الجماعية لتمكين الشعوب والمجتمعات، وفق الخالديوبين الخالدي، أن الجناح التونسي يضم 4 فضاءات وهي فضاء استقبال يتم من خلاله استكشاف المواقع السياحية والتاريخية والحضارية وفضاء عرض لفيلم قصير متعدد الأبعاد بتقنيات تكنولوجية متطورة يتعرض لحقبات تاريخية ومواقع أثرية وشخصيات مؤثرة في التاريخ التونسيوخصص الفضاء الثالث لعرض تجارب ومشاريع المؤسسات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة في مجالات الثقافة والسياحة والتكنولوجيا والإبتكار في حين خصص الفضاء التجاري "السوق" لبيع إبتكارات ومنتوجات تونسية، وفق المسؤول.ولاحظ ان منظمي التظاهرة قاموا ببرمجة الاحتفال باليوم الوطني لتونس خلال هذه التظاهرة يوم 04 جانفي 2022 ليمكن من الإحتفاء بتونس و التعريف بها من خلال مراسم بروتوكولية بإشراف شخصيات رفيعة المستوى.ويرافق البعثة الرسمية لتونس وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال من الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و مجموعة من مسيري الشركات الناشئة للمشاركة في الفعاليات و الأنشطة المقرر تنظيمها وفق الخالديوسيشارك هذا الوفد في ملتقى الأعمال التونسي الإماراتي الذي سيتم تنظيمه يوم 05 جانفي 2022 مما سيشكل فرصة لتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية و التجارية بين البلدين بهدف دعم الديبلوماسية الاقتصادية التونسية .ويشمل برنامج التظاهرات و الفعاليات المقترحة و الذي يمتد تنظيمها على فترة ستة 6 اشهر برنامجا للأنشطة الثقافية و السياحية على فعاليات وتظاهرات موسيقية وأعمال مسرحية و سينمائية وورشات فنية في الخط العربيوابرز الخالدي ان وزارتي الشؤون الثقافية و وزارة السياحة و الصناعات التقليدية خصصت ميزانية في حدود 02 مليون دينار لتمويل البرنامج الثقافي و السياحي المصاحب للمشاركة التونسية.وستقوم وزارة تكنولوجيات الإتصال بتنظيم يوم الشركات الناشئة بتاريخ 01 ديسمبر 2021 و ذلك بهدف الترويج للطاقات الإبداعية للشباب التونسي في المجال التكنولوجي.ويساهم ، وفق الخالدي ، مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بتنظيم تظاهرات بهدف التعريف بتونس كوجهة إستثمارية واقتصادية واعدة.