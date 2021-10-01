النتائج الإجمالية القطاعية السداسية تسجّل تطورا في النصف الأوّل من 2021 مقارنة ب2020

وات - أشارت بورصة تونس، الجمعة، إلى ارتفاع النتائج الإجمالية السداسية القطاعيّة خلال النصف الأوّل من سنة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.



القطاع المالي



شهدت نتائج مجموعة الشركات المكوّنة للقطاع المالي، التّي تشكل الرسملة الاساسية للمؤسّسات المدرجة، زيادة خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 6ر24 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، بإجمالي 648 مليون دينار مقابل 520 مليون دينار.



وحقّقت البنوك الـ12 المدرجة بالبورصة نتيجة سداسية إجمالية قدرها 556 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 2ر22 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وحقق 11 بنك أرباحا وبنك واحد أنهى النصف الأوّل بتسجيل خسارة.



وسجّلت شركات التأمين الخمس المدرجة، نتيجة سداسية إجمالية مرتفعة بنسبة 7ر28 بالمائة لتبلغ 54 مليون دينار مقابل 42 مليون دينار في السداسية الأولى من سنة 2020



وارتفعت نتائج شركات الإيجار السبع المدرجة بنسبة 382 بالمائة لتبلغ 9ر17 مليون دينار مقابل 7ر3 مليون دينار.





قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك



ارتفعت النتيجة الإجمالية للفترة ذاتها، في قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك بنسبة 136 بالمائة. وسجلت النتييجة السداسية الإجمالية لشركتي مونوبري والمغازة العامة خسارة بقيمة 9ر10 مليون دينار مقابل 9ر6 مليون دينار كخسارة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.



وارتفعت النتيجة الإجمالية السداسية لوكلاء بيع السيارات الثلاثة المدرجين (باستثناء شركة العالمية لتوزيع السيارات التي لم تنشر) بنسبة 123بالمائة لتصل إلى 48 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020.



قطاع السلع الاستهلاكية



حقق قطاع السلع الاستهلاكية زيادة بنسبة 8ر22 بالمائة في النتيجة السداسية الإجمالية.

وحقّقت النتيجة السداسية الإجمالية للمجموعات الثلاث الكبيرة الناشطة في صناعة الموّاد الغذائية (مجموعة بولينا القابضة، دليس القابضة وشركة صنع المشروبات) زيادة بنسبة 4ر17 بالمائة لتبلغ 211 مليون دينار مقابل 179 مليون دينار خلال السداسية الأولى من سنة 2020.



قطاع الصناعة



وبنفس التوجه، تحسنت النتيجة السداسية الإجمالية لتسجل 48 مليون دينار في قيمة الأرباح مقابل خسارة بمقدار 24 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.



قطاعات أخرى



حقّق قطاع التكنولوجيا أداء جيّدا متطوّرا بنسبة 7ر25 بالمائة متبوعا بقطاع النفط والغاز بارتفاع بنسبة 5ر20 بالمائة، في ما كان آداء القطاعين الآخرين وهما الصحة والاتصالات ضعيفا.





