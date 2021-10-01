وحدات الحرس تضبط ثمانية أشخاض في نطاق مكافحة الهجرة غير النظامية

ضبطت وحدات الحرس الوطني بعدد من المناطق، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، ثمانية أشخاص في نطاق مكافحة عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، بينهم ثلاثة أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير النظامية، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الجمعة.



وأفاد ذات المصدر أن وحدات الحرس بصفاقس ضبطت، أول أمس، خمسة أشخاص، بينهم أربعة أجانب من حاملي جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء، بمنزل بالجهة حيث كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وحجزت لديهم محركا بحريا ودراجة نارية.



وتمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس بالمهدية من القبض على شخص من أجل "المشاركة في تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة".



من ناحيتها، ضبطت وحدات الحرس ببحري الساحل منظم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بجهة المنستير وهو محل منشور تفتيش من أجل "تكوين وفاق".



كما تمكنت وحدات الحرس بجندوبة من ضبط شخص بجهة غار الدماء وهو محل تفتيش من أجل "تكوين وفاق قصد تسهيل اجتياز الحدود البحرية خلسة".





