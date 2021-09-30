كوفيد 19: رغم الاوضاع الاستثنائية المبادلات التجارية مع الاردن تسجل فائضا بنحو 4 مليون دينار

وات - سجلت المبادلات التجارية مع الأردن، الى موفى اوت 2021، فائضا بـ 86ر3 مليون دينار (م د) وتحسنت نسبة التغطية لتبلغ 111 بالمائة مقابل 101 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، وذلك رغم تأثر سلاسل التوريد بالأردن بسبب الإجراءات الاحترازية والأوضاع الاستثنائية الناتجة عن انتشار وباء كورونا، وفق ممثل مركز النهوض بالصادرات بعمان، عاطف الغرياني.





وحسب احصاءات مكتب النهوض بالصادرات بعمان، تطورت الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، بــ 4ر46 بالمائة لتصل الى 1ر39 مليون دينار مقابل 71ر26 م د م د بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020

ويعود هذا التطور الى التحسن الذي شهدته الصادرات التونسية في عديد المنتوجات خاصة الادوية و منتجات مواد التجميل و الملابس المستعملة و الرخام و السيراميك و الادوات الكهربائية و البطاريات و العجين الغذائي و البسكويت و الشكلاطة الى جانب بقايا الزنك و النحاس و الخردة.



وبلغت الواردات التونسية من الأردن 24ر35 م د خلال الثمانية اشهر الاولى من سنة 2021 مقابل 22ر26 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي بزيادة بــ 34 بالمائة . وتمثل الادوية و الاسمدة اكثر من 80 بالمائة من الواردات الجملية

وأكد الغرياني، في تصريح لـ(وات)، الخميس، اهمية السوق الاردنية في المنطقة كسوق عبور نحو باقي دول الشرق الاوسط خاصة العراق و فلسطين.





واعتبر ان الانشطة والتظاهرات الترويجية التي تنظمها السفارة التونسية بعمان بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات قد ساهمت في دفع الصادرات التونسية الى الاردن خاصة في قطاع المواد الغذائية ( اسبوع المنتجات الغذائية التونسية الذي انتظم في شهر مارس 2021 باحد الفضاءات التجارية بعمان) وايضا التنويع من المنتجات الموردة و الترويج المستمر للصناعات التونسية.



