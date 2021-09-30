بعد انتهاء العطلة البرلمانية، عدد من النوّاب يقرّرون التوجّه غدا الجمعة الي قبة البرلمان لاستئناف عملهم

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 13:01قراءة: 0 د, 34 ث
أعلن الخميس 30 سبتمبر، النائب عن الكتلة الوطنية العياشي الزمال أنه سيتوجه غدا الجمعة 1 أكتوبر رفقة عدد من النواب الي بمجلس نواب الشعب لاستئناف عملهم وذلك بعد انتهاء فترة العطلة البرلمانية.

وقال الزمال في تصريح للاذاعة الوطنية أنه في حال كانت أبواب البرلمان موصدة قد يلتجئ النواب للاحتجاج وعقد جلسة عن بعد للنقاش حول الخطوات التي سيقومون بها للدفاع عن الشرعية والمسار الديمقراطي وفق تعبيره.

وأشار الزمال الي أن هناك الي حد الآن حوالي 90 نائبا من كتل مختلفة أمضوا على البيان الذي بادر باصداره رفقة كل من النائبين صافي سعيد وعياض اللومي لدعوة النواب لاستئناف عملهم مشددا على أن عدد النواب الممضين سيرتفع.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233339

Elmejri  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 22h 07m |           
دعوة عاجلة لجيشنا الوطني لإزاحة الدبابة من البرلمان و النأي عن كل التجاذبات السياسية وفتح طريق الحرية و الديمقراطية...عاش أبنائنا حماة الوطن


Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 15h 53m |           
اقتحموا البرلمان بصدور عارية خلي الجيش يمنعكم او يقتلكم خلينا نعرفوا جيشنا العتيد الذي يحمي الدستور والبلاد

Potentialside  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 13h 02m |           
القبة موجودة ، اما البرلمان يا ذنوبي ...



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