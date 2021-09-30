باراج الصعود للرابطة الاولى - الترجي الجرجيسي يدخل تربصا في المنستير

وات - يواصل الترجي الجرجيسي رحلة الباراج من اجل الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى . فبعد ان فاز في الباراج التمهيدي امس في ملعب بئر الاحمر على مستقبل قابس بنتيجة 2-1 تحول الفريق مساء امس الى المنستير حيث سيواصل تربصه التحضيري استعدادا للمباراة الاولى في دورة الباراج مع الملعب التونسي يوم 2 اكتوبر المقبل.



وفي ما يلي برنامج دورة الباراج المرشحة إلى الصعود للرابطة المحترفة الأولى :

يوم 2 أكتوبر 2021 : الجولة الأولى

- الشبيبة الرياضية القيروانية – نادي أولمبيك مدنين

- الملعب التونسي- الترجي الرياضي الجرجيسي

يوم 6 أكتوبر 2021 :

- نادي أولمبيك مدنين - الملعب التونسي

- الترجي الرياضي الجرجيسي - الشبيبة الرياضية القيروانية

يوم 9 أكتوبر 2021 :

- الشبيبة الرياضية القيروانية - الملعب التونسي

- الترجي الرياضي الجرجيسي - نادي أولمبيك مدنين

وستدور مباريات الباراج في ملاعب محايدة سيتم تحديدها لاحقا .









