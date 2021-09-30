تصفيات مونديال قطر - المنتخب التونسي : 26 لاعبا لمقابلتي موريتانيا

يشرع المنتخب التونسي لكرة القدم، انطلاقا من يوم السبت المقبل في التربص الاعدادي لمقابلتيه ضد نظيره الموريتاني يومي 7 و10 اكتوبر 2021 برادس ونواق الشط على التوالي لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.



ووجه منذر الكبير مدرب المنتخب الوطني الدعوة لـ26 لاعبا، علما وأن سيباستيان تونكتي سوف يشارك في المباراة الأولى مع منتخب الأكابر ليلتحق يوم 8 أكتوبر بالمنتخب الأولمبي الذي سيجري مباراته الدولية الثانية ضد المنتخب الفرنسي بفرنسا يوم 10 أكتوبر.



ومن جهة أخرى فإن لاعب ارسنال الانقليزي عمر الرقيق سيلتحق مباشرة بالمجموعة في نواق الشط يوم 8 أكتوبر اعتبارا إلى أن انقلترا لا تزال تعتبر تونس مصنفة في المنطقة الحمراء حسب ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم.



كما ستعرف تشكيلة منتخب نسو قرطاج في المباراة الأولى غياب اللاعب الفرجاني ساسي لجمعه إنذارين.



وضبط الاطار الفني برنامج التحضيرات بمعدل حصة تدريبية يوميا، تنطلق في حدود الساعة الرابعة والربع بعد الظهر بالملعب الأولمبي بالمنزه، على أن تكون بداية حصة يوم الإثنين القادم مفتوحة للإعلامين لاجراء الحوارات، مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويذكر ان المنتخب التونسي يحتل، بعد مرور جولتين، صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين على غينيا الاستوائية (3-0) وزمبيا (2-0) فيما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الرابع والاخير بلا ادنى نقطة بعد خسارته امام كل من زمبيا (1-2) وغينا الاستوائية (0-1).



وفي ما يلي قائمة اللاعبين:



في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - بشير بن سعيد - معز حسان



اللاعبون: ديلان برون - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - عمرالرقيق - اسامة الحدادي - علي معلول - علي العابدي - وجدي كشريدة - الياس السخيري - حمزة المثلوثي - الفرجاني ساسي - انيس بن سليمان - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - سعد بقير - حمزة رفيعة - يوسف المساكني - وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري - سيف الدين الخاوي - نعيم السليتي - فخرالدين بن يوسف - سيباستيان تونكتي.



ر-هس



