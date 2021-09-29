أسامة الخليفي: أتمنى ان تنال السيدة بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها

قال النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 انه يتمنى ان تنال رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها .وكتب الخليفي في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك '' أتمنى ان تنال السيدة بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور .''وقال أن الحكومة الجديدة لن تكسب الشرعية ما لم تحصل على ثقة البرلمان مشيرا أن الدستور هو الفيصل. .يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.