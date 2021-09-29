اكنوا تكرم ايوب الحفناوي وبقية الابطال الافارقة المتوجين بالذهب في اولمبياد طوكيو

وات - نظمت جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الافريقية ( اكنوا) حفل تكريم أمس الثلاثاء بالعاصمة النيجيرية ابوجا على شرف الأبطال الأولمبيين الأفارقة الذين احرزوا ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك بمناسبة مرور 40 سنة عن تأسيس الجمعية.



ويذكر انه تعذر على البطل التونسي أحمد أيوب الحفناوي حضور هذا الحفل لأسباب فنية ودراسية تتعلق ببرنامجه التحضيري لبطولة العالم المقبلة الذي يتطلب نسقًا مرتفعًا لا يسمح بالإنقطاع لمدة خمسة أيام تقتضيها المشاركة في حفل التكريم بأبوجا وكذلك بسبب التزاماته الدراسية.



وقد دعت ( الاكنوا) التي يراسها الجزائري مصطفى براف لهذا الحفل رئيس اتحاد الكنفدراليات الرياضية الأفريقية المصري احمد ناصر ورؤساء اللجان الوطنية الأولمبية الذين تحصل رياضيوها على ميدالية ذهبية في ألعاب طوكيو ومن بينهم رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان الذي تسلّم درع أيوب الحفناوي .

وسيحضر محرز بوصيان اليوم اجتماع الهيئة التنفيذية لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية .



