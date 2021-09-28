وفد عسكري رفيع المستوى يتحادث مع آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا

التقى وفد عسكري رفيع المستوى، ظهر اليوم الثلاثاء بالقاعة الشرفية لمطار العوينة العسكري، بآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال "ستيفن جي تاونساند، الذي حل بتونس قادما من ليبيا.



وتمحورت المقابلة، حول مزيد دعم التعاون بين البلدين في ميادين التكوين وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعم القدرات العمليّاتيّة للمؤسسة العسكرية في مجالات العمليّات والتدريب والاستعلام والتمارين المشتركة، إضافة إلى استعراض الوضع الأمني الإقليمي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.





